La reflexión de Boric por pregunta de Pavlovic sobre su TOC: Ver que no se está solo, “ayuda a sanar”

"Yo no me siento incómodo, y de hecho agradezco la pregunta, ya que la salud mental ha sido muy estigmatizada en el país, y muchas veces es una procesión que se va llevando por dentro. Muchas veces genera prejuicios que se utilizan como insulto. Que debatamos de esto, es edificante. Me he enfrentado a situaciones de estrés desde octubre de 2019, y hoy una campaña que es dura, que tiene ataques permanentes, pero también muchos buenos momentos, es una campaña difícil, pero estoy bien, contento y esperanzado", remarcó el candidato del FA ante la pregunta sobre su salud mental.