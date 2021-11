La Roja cayó por primera vez ante Ecuador en casa y salió de la zona de clasificación a Qatar 2022

La Roja perdió por 2-0 ante Ecuador este martes un partido crucial en San Carlos de Apoquindo, resultado que la dejó en esta fecha doble de noviembre fuera de la zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022.



Se habían dado algunos resultados favorables para la Roja y estaba todo listo para una fiesta (en la previa hubo fuegos de artificio). Sin embargo, no pudo aprovecharlo en un partido que fue catastrófico y que ni en el más pesimista de los fanáticos lo hubiera imaginado, por lo que el combinado criollo perdió por primera vez como local ante los del Guayas.



Es que el primer tiempo fue para el olvido. A los 9′ los forasteros abrieron la cuenta: Pervis Estupiñán recibió un balón muy solo dentro del área tras un centro y sacó un bombazo en el que nada tuvo que hacer Claudio Bravo.



El combinado criollo todavía no se sacudía de la apertura del marcador cuando a los 13′ Arturo Vidal se fue expulsado con tarjeta roja directa por un terrible planchazo sobre Félix Torres. El volante se fue con total desazón y resignado de la cancha por darle un mazazo y dejar totalmente condicionado al Equipo de Todos y obligó al DT a cambiar el esquema.



La salida a las duchas del “King” le permitió a los del Guayas ahogar a los locales y a los 20′ Bravo estuvo fenomenal para salvar al conjunto nacional del 2-0. En tanto, mientras que a los 28′ siguió la maldición para Chile porque Eugenio Mena se lesionó tras recibir un pancorazo y tuvo que ser reemplazado por Gabriel Suazo, mientras que a los 36′ fue Alexis Sánchez el que abandonó el campo por una dolencia e ingresó Jean Meneses.



En el complemento, Bravo volvió a lucirse al tapar un tiro libre ejecutado por Ángel Mena y la Roja siguió condicionada ante un rival que jugó a su antojo, dejando pasar los minutos e intentado aprovechar el nerviosismo y los errores nacionales. De hecho, a los 68′ cayó una lata al campo por el tiempo que hizo el golero Alexander Domínguez.



En tanto, a los 82′ se lo perdió Ecuador cuando un solitario Michael Estrada la mandó fuera de manera increíble, mientras que Francisco Sierralta se lesionó y tuvo que terminar jugando de centrodelantero al no poder ser reemplazado.



Al final, en el segundo minuto de descuento la tricolor liquidó el partido con gol de Moisés Caicedo. Con esto, la Selección chilena sufrió una durísima derrota y complicó bastante sus chances al bajar al sexto puesto de la tabla, con 16 puntos, a uno de Colombia y Perú, quienes de momento están en zona de clasificación al Mundial de manera directa y en el repechaje, respectivamente.



Ahora, la Roja deberá enfrentar a Argentina en enero del 2022 con la presión de conseguir un triunfo para no comenzar a despedirse de la cita planetaria.



Chile



Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Gary Medel, Francisco Sierralta; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Eugenio Mena (28′, Gabriel Suazo), Diego Valdés; Alexis Sánchez (36′, Jean Meneses), Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.



Ecuador



Alexander Domínguez; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento; Ángel Mena (87′, Ayrton Preciado), Michael Estrada (87′, Brayan Angulo). DT: Gustavo Alfaro.



Árbitro: Fernando Rapallini.



Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago.