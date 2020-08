Lanzan guía de autocuidado para que niños jueguen con distanciamiento social

En la plaza Neut Latour de Las Condes, habilitada con juegos infantiles que permiten un mayor distanciamiento físico -como el luche-, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lanzó la Guía de Autocuidado en Niñas y Niños, elaborada por el Ministerio de Salud, que tiene por objeto entregar una serie de recomendaciones para que los menores de edad puedan realizar actividades recreativas de manera segura.



La guía -disponible en el sitio web del Minsal- se da a conocer en el contexto de los tres permisos semanales que tendrán, a partir del lunes, los menores de edad que vivan en comunas con más de dos semanas de cuarentena, para poder realizar actividades al aire libre.



Cabe recordar que cada salida dura 90 minutos y se puede optar entre los horarios de 10 y las 12 horas, o entre las 16 y las 18 horas, los días martes, miércoles y viernes.



Daza, quien estuvo acompañada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y por la directora de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, señaló que “sabemos que el confinamiento, sobre todo en aquellas comunas que han estado tanto tiempo en cuarentena, tiene una implicancia negativa en la salud mental y física de los niños. Es por eso que hemos elaborado y estamos dando a conocer esta guía, la cual entrega consejos prácticos y sencillos para que los padres enseñen a los más pequeños cómo deben actuar fuera de su casa”.



“Hay que explicarles a los niños -añadió la subsecretaria- que mientras no haya una vacuna, debemos poner en marcha el ‘modo Covid’: un estilo de vida en donde debemos lavarnos frecuentemente las manos, usar mascarilla y tener distanciamiento físico”.



Entre las recomendaciones, además, el texto indica que no se debe usar mobiliario público, como juegos, bancas, bebederos o baños. Y que los menores no deben compartir juguetes ni alimentos con otros niños.



A su vez, Lavín pidió “encarecidamente” a los padres y cuidadores “que no usen los juegos infantiles tradicionales, como columpios y resbalines. Están con huinchas y vallas papales, pero nos hemos percatados que a veces igual los sacan. No hay que ocuparlos, porque son altamente contagiosos. Por eso hemos dispuesto de estos juegos, que son los más antiguos de todos, como el luche y el laberinto, que tienen la gracia de poder jugarse individualmente o en grupo, pero con distanciamiento físico”.



El jefe comunal de Las Condes añadió que habilitar ese tipo de juegos “es bastante barato, solo requiere pintura, acá la inversión fue de 600 mil pesos, por lo que lo vamos a habilitarlos en otras plazas y calles de la comuna”.