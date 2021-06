Lasarte y el abrazo de Vidal y Bravo: “Es el mayor gol que hemos convertido”

Martín Lasarte ofreció este miércoles una conferencia de prensa previa al partido entre Chile y Paraguay, este jueves, a las 20:30 horas. Será el último partido disputado por La Roja en fase de grupos pues la última fecha, el combinado nacional tendrá libre.



El encuentro partió con “Machete” hablando sobre la mejor posición en el campo para Ben Brereton: “Creo que todavía Ben está en la búsqueda de cuál puede ser la mejor posición, dónde puede sentirse más cómodo. En sus inicios fue centro delantero, en Inglaterra ahora es delantero tirado a la izquierda. Seguramente lo vamos a usar en las dos posiciones. Pero es importante encontrar el lugar donde se sienta más cómodo y mayor rendimiento le podamos sacar”.



Respecto al comentado abrazo entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, Lasarte se manifestó muy contento: “Cualquier líder del grupo debe querer que el grupo esté mancomunado y unido, que el objetivo común sea uno y que el objetivo grupal esté por sobre el individual. Particularmente una situación personal pueda allanarse y difuminarse en función de que los objetivos grupales se busquen. Yo estoy muy contento, muy satisfecho, creo que es el mayor gol de los que hemos convertido”.



Sobre el partido de este jueves ante los guaraníes, el uruguayo manifestó: “Paraguay propone un determinado tipo de juego que obliga al rival. Nosotros vamos a intentar hacer determinadas cosas para ponerlos en alguna dificultad. No han sido partidos en nuestro grupo de grandes goleadas, a excepción de Paraguay Bolivia. No me parece que este grupo sea uno donde uno pueda ver que un equipo fue muy ofensivo y que además materializó esa diferencia en el arco rival, por lo menos hasta ahora”.



También fue consultado sobre su alineación, considerando que hay varios jugadores al borde de la suspensión por tarjetas amarillas: “No estamos en condiciones de ponernos a pensar en que haciendo determinado cambio podemos programar determinada cosa. Tenemos que salir a intentar ganar el partido y desde ese lugar pondremos a los mejores que tenemos. No nos vamos a fijar mucho en el tema de las tarjetas”.



Por último, se le preguntó por el momentáneo retorno a Chile luego de este último partido de zona grupal: “Cualquiera de las decisiones que tomemos tendrán un punto positivo y un negativo. Tenemos un montón de cosas a favor: mejor calidad de entrenamiento, de campos, de exámenes médicos, mejor recuperación. La gente se olvida que además venimos de las Clasificatorias, y hace falta descomprimir un par de días. Entendemos que ir a Chile nos va a venir fantástico”.