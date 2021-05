Lavín critica medidas del Gobierno con la clase media: “Se cometió un error”

El abanderado de la UDI para las primarias presidenciales de Chile Vamos, Joaquín Lavín, concedió una prolongada entrevista a El Mercurio, en la cual criticó las medidas del actual Gobierno frente a la clase media y destacó los resultados de los comicios del pasado 15 y 16 de mayo, recalcando que “las etiquetas políticas” han perdido importancia en nuestro país.

“¿Alguien cree que Irací Hassler salió en Santiago porque es comunista, o que Rodolfo Carter sacó 60% en La Florida por ser UDI? A pesar de ser comunista, a pesar de ser UDI, la gente valoró su trabajo. Las etiquetas políticas valen cada vez menos en Chile, prácticamente nada; la gente no vota por ideologías, sino por personas y el domingo hubo otro cambio importante: se eligieron personas porque representan ciertas causas”, indicó el aún alcalde de Las Condes.

El representante del gremialismo cuestionó que “a la centroderecha le ha faltado entender mejor a este nuevo Chile y que el casting de personas no es lo que moviliza. Para ser Presidente de Chile quiero sintonizar con las causas de la clase media (…) esa que Daniel Jadue llama ‘pobres en cuotas’ y que Pamela Jiles ‘nietitos’, tienen que ser la prioridad para nuestro Gobierno”.

Al ser consultado por el trabajo del actual Gobierno y su red de apoyo a la “clase media protegida”, Lavín acusó: “Habló, pero no hizo lo suficiente. El Gobierno dijo que los iba a proteger y con la pandemia sienten que eso no ocurrió, que no calzan en ningún bono. Se cometió un error al no atender eficientemente a la clase media”.

“Mi compromiso es con esos sectores que eligieron al Presidente Sebastián Piñera en 2010, porque querían empleo, se les dio, pero sintieron que no había suficiente igualdad y votaron por Michelle Bachelet; les encantó la gratuidad, pero también sintieron que los miraron en menos con los patines, que la economía se frenaba, y eligieron nuevamente a Piñera. Las causas de la clase media son la movilidad y la integración social, la seguridad, que no le expropien sus fondos de pensiones, el emprendimiento; hay cientos de miles de nuevos emprendedores de clase media que sacaron su 10% para emprender”, agregó el candidato presidencial.

En relación al resultado de los pasados comicios, el jefe comunal destacó: “Sé que la derecha no comparte algunas cosas, pero estamos en un nuevo escenario y hay dos opciones: atrincherarse o intentar influir en este nuevo Chile para que surjan nuevos consensos y una nueva etapa de estabilidad en el país. Eso va a requerir cambios profundos, y atrincherarse no sirve de mucho”.

“Hubo dos elecciones, con doce puntos de diferencia, la de concejales con 33% y la de constituyentes con 21%. En ambas hay un efecto importante y grande por el castigo al Gobierno, como le pasó a Bachelet en 2017. En los constituyentes también pasó la cuenta haber cerrado filas con el ‘Rechazo’; no es fácil explicar ‘no quiero que cambien la Constitución’ y ahora ‘quiero participar en ese cambio’, agregó.

Además, el funcionario municipal indicó: “Voté por Marcela Cubillos y estoy feliz de que esté en la Convención, es muy importante que influya en esta conversación”, mientras que catalogó de “lamentable” que “la Cathy (Barriga) haya perdido (la Alcaldía de Maipú), pero tiene que ver con las realidades locales de Maipú”.

Respecto a su programa, Lavín aseguró que “la clave es la triple combinación; cambio social profundo, con seguridades y acuerdos, sin romper nunca el elástico de la economía. La clase media sabe que los 10% se acaban y que la única manera de salir adelante, de verdad, es tener trabajo o poder emprender. En eso, nosotros somos mejor que Boric o Jadue”.

Sobre los bonos de Gobierno para la clase media, el exalcalde de Santiago indicó: “La clase media se ha sentido ninguneada con respuestas tardías, y siempre entregadas a regañadientes. Humillada cuando ve la equis en la página web, diciéndole que no califica para el bono. La idea de que una persona tiene trabajo y no le han bajado el sueldo, entonces no necesita ayuda, está equivocada. Esconde la realidad de que las familias chilenas son verdaderas pymes, no solo redes de apoyo emocional, sino también redes económicas en que todos se ayudan entre sí”.

Por otro lado, Lavín se desmarcó del impuesto a los súper ricos y del royalty minero: “Hoy la economía chilena está débil como para subir los impuestos. Pero el nuevo Chile requerirá en el futuro una carga tributaria más alta; es parte de este nuevo equilibrio que hay que encontrar. En cuanto a la minería, tenemos que buscar una fórmula que transforme a las familias en ‘socias’ de Chile. Es decir, cuando el cobre suba de determinado nivel, todos ganemos”.

Luego de ser interpelado por los sectores de la Convención que no quieren negociar con la derecha, el economista de la Universidad Católica reprochó: “Se equivocan profundamente los que dicen eso, todos tenemos que conversar con todos en el Chile de hoy. La gente quiere cambios sociales profundos, pero en acuerdo y en paz, y eso va a primar en la Convención”.

Finalmente, en relación a las primarias del 18 de julio, Lavín comentó que “cada candidato tiene virtudes y defectos, la mejor alternativa de Chile Vamos es quien tenga más oportunidades de pasar a segunda vuelta y ganar. Esto no es un casting de candidatos, nuevo versus viejo; las ideas son buenas o malas y lo que importa es representar las buenas ideas. La experiencia de haber pasado por hartas cosas, de haber ganado y perdido, de jugarse como alcalde en temas de integración social, seguridad, es un valor”.