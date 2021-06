Lavín y rechazo al matrimonio igualitario: “Uno tiene que ser auténtico, sincero y ser como es”

El alcalde de Las Condes y candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, volvió a referirse a su posición sobre el matrimonio igualitario, luego de que la semana pasada el Presidente Piñera anunciara en su última Cuenta Pública que se le pondría suma urgencia al proyecto.

En medio de una pauta donde hizo el llamado a las familias de la comuna a sumar al Registro Social de Hogares para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia Universal, Lavín apuntó que “las personas somos como son, cada candidato es un pack, digámoslo así, y vienen con cosas que a algunas personas les pueden gustar más o a algunas personas les pueden gustar menos, pero uno tiene que ser auténtico, sincero y ser como es”.



“Si de repente hay algo que yo no soy partidario tengo que decirlo, las personas irán viendo, pero eso es todo. Yo no me enfoco en este lado, sino en el otro. Mi interés es ganar la elección presidencial y creo que mi verdadero adversario, porque aquí no hay enemigos, es Daniel Jadue (PC)”.



Consultado nuevamente por el tema, el jefe comunal manifestó que “yo no quiero entrar en controversia con nadie, tengo mi posición, la expresé y los respeto a todos. Igual de amigos como antes y que el Congreso decida”.



Y expuso que “aquí no hay ninguna interpretación política. Algunos dicen que el Presidente puso en su discurso tal cosa para favorecer a tal candidato y perjudicar a mí. Nada que ver, o la ministra viene por algo, pero no, nos interesa auténticamente que personas se inscriban en el Registro Social de Hogares. Eso es todo”.



El abanderado de la UDI se refirió a las encuestas que lo posicionan como la principal carta de Chile Vamos en la carrera a La Moneda, liderando las encuestas con el abanderado comunista, Daniel Jadue, aunque variando semana a semana.



“Las encuestas salen todas las semanas, ustedes ven que varían bastante y vamos avanzando paso a paso. Vienen las primarias, primera vuelta, segunda vuelta y es paso a paso, es como el plan Paso a Paso”, remarcó.