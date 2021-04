Ley del Completo: alcaldes presentaron alternativa al IFE y al Bono Clase Media

Mientras diversos chilenos han manifestado su inconformidad por los requisitos en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia y en el Bono Clase Media, un grupo de alcaldes y candidatos a las próximas elecciones municipales de oposición se dirigió a La Moneda para proponer una alternativa.



Se trata de una “ley del Completo”, el cual consistiría en un “Ingreso Familiar de Emergencia Universal” y un “Bono Permanente” que evite “estar ingresando datos todos los meses” para solicitar los beneficios.



Felipe Delpin, alcalde de La Granja, explicó que “acudimos a la Moneda para entregarle al Presidente de la República una solicitud, establecer la ‘ley del Completo’. ¿Por qué ‘ley del Completo’? porque así como existe la ‘ley de la Marraqueta’, creemos que el completo debe llegar mucho más rápido a la casa de todos los chilenos”.



“El Presidente ha entregado una serie de beneficios insuficientes, que se demoran en llegar, que tienen letra chica y demasiadas exigencia “Gran parte de los vecinos en nuestras comunas no reciben el IFE ni el bono clase media. Por lo tanto, pedimos algo mucho más rápido como la ‘Ley del Completo’ para entregar un ingreso familiar de emergencia universal”, dijo.



Según Delpin, el proyecto llegaría “a todas las familias que estén dentro del 80% del Registro Social de Hogares. Y además, un bono a estas familias, un bono que sea permanente. La gente no puede estar ingresando datos todos los meses, no todos los vecinos se manejan en los entornos digitales”.



En la misma línea, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, manifestó que los alcaldes ven con “frustración” como “esta mañana la ministra de Desarrollo Social decía ‘que vamos a tener que ampliar el beneficio a otros sectores’. Esto es vergonzoso”.



“Hemos traído un conjunto de propuestas para los sectores más vulnerables, entre ellos un IFE universal y un bono permanente mientras dure la pandemia, y en segundo lugar, un conjunto de medidas destinadas a apoyar a la clase media en créditos hipotecarios y apoyo a los emprendedores, para que el Gobierno llegue con ayuda inmediata que garantice superar los efectos sociales de la pandemia”, sostuvo.



Además, Durán aseguró que “todos los alcaldes” desean que el Gobierno no lleve el tercer retiro del 10% ante el Tribunal Constitucional. “Si bien es una política que no queríamos que se produjera, dado que el Gobierno ha insistido en beneficios focalizados, el retiro del 10% es una medida que ayudará, especialmente a las familias de clase media”, añadió.



En la oportunidad también estuvieron presentes los alcaldes Sadi Melo de El Bosque y Leonel Cádiz de San Bernardo, además de los candidatos a alcalde Carolina Leitao de Peñalolén, Nibaldo Meza de Peñaflor, Maximiliano Ríos de Lo Pardo, Gonzalo Montoya de Macul y Miguel Bruna de Lo Espejo.