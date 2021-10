Líderes de Chile Vamos respaldan candidatura de Sebastián Sichel

Los líderes de Chile Vamos respaldaron la candidatura de Sebastián Sichel tras la denuncia que lo involucra con financiamiento irregular de su campaña a diputado por la DC en 2009, lo que fue dado a conocer en un reportaje de Chilevisión y CNN.



“Confiamos en nuestro candidato presidencial Sebastián Sichel. Creemos sin lugar a dudas que está siendo objeto de una operación política artera y donde lamentablemente pareciera que no hubiese la misma vara con la que se trata a los distintos candidatos presidenciales”, dijo el presidente de RN, Francisco Chahuán.



“Creemos sin lugar a dudas que acá no hay un trato igual respecto de un candidato que se da volteretas reiteradamente, que pide perdón y pareciera como si nada ocurriera. Por el contrario, nosotros hemos pedido a nuestro candidato presidencial, Sebastián Sichel, altos niveles de probidad. Y hoy ha dado una señal clara justamente donde su coordinador político ha dejado el cargo” agregó.



María José Hoffman, secretaria general de la UDI, sostuvo que “queremos manifestar nuestro más absoluto y profundo apoyo a nuestro candidato Sebastián Sichel, no solo nos parece que habla con la verdad, sino que le creemos y sabemos de este tipo de operaciones arteras e injustas de las cuales hoy está siendo víctima. Y nos parece lamentable que una vez más se busque emporcar la política, emporcar el debate y la izquierda pretenda aparecer con una superioridad moral que no tiene”, añadiendo que se trata de “un ataque bajo de un aparte de la DC”.



El líder de Evópoli, Andrés Molina, sostuvo que “hasta el minuto le creemos, lo vamos a seguir apoyando y hasta el minuto no hay nada nuevo digamos, estas eran prácticas muy usuales en la política anterior y que gracias a Dios con la ley cambió. Y este era un joven de 30 años (…) hemos visto una operación de la DC”.