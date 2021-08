Linconao: “Me atacan todos los días porque soy machi, mapuche y molesto a la derecha”

La constituyente y machi Francisca Linconao rechazó este jueves las declaraciones de su par Independiente en cupo de Renovación Nacional, Ruth Hurtado, quien calificó al pueblo mapuche de “terroristas” durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos.

“Nosotros queremos respeto, que se les respete a los mapuche”, declaró la machi en una vocería.



Linconao también acusó que “me atacan todos los días porque soy machi y mapuche y molesto a la derecha, nosotros queremos respeto, especialmente a las machi, lonko y a la presidenta Elisa Loncón”.



Remarcó que “nos quieren pasar a llevar todos los días. Hablan de las platas que estamos gastando y aquí no hay comida, no hay ninguna sala amplia para gastar, es una vergüenza lo que están hablando esas señoras y más gente, nosotros no estamos robando como ellos, cuando se roban toda la plata de los chilenos”.



Linconao hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera, pidiéndole que “le diga a su gente que deje de molestarme”.



“Que toda la gente mapuche me escuche: yo estoy acá para ellos, no para mí, para que ellos puedan estar mejor. También hablo por los presos políticos mapuche o no mapuche, porque lo único que sabe hacer este Gobierno es culpar a las personas y mandarlos a la cárcel, sin juicio y sin pruebas. Voy luchar para que les den la libertad y que el Gobierno no siga haciendo esto”, completó la machi, que también fue respaldada por constituyentes con escaños reservados y la misma presidenta de la convención, Elisa Loncón.