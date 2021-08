Llanto y explicaciones: La agitada despedida de Messi y la nueva señal que lo acerca aún más al PSG

El delantero argentino Lionel Messi vivió un domingo que jamás olvidará. En una concurrida conferencia de prensa en el estadio Camp Nou, el trasandino se despidió del club que lo vio nacer y en el que estuvo más de 20 años.

Fue una rueda de prensa emotiva de principio a fin: Desde antes de comenzar su discurso, la “Pulga” ya se veía completamente tocada sentimentalmente. “Hoy me toca despedirme. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos, no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice aquí. Seguro que vamos a volver. Agradecer todo lo vivido. Al club, la que estuvo al lado nuestro y la que no vemos. Siempre intenté manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que quede de mí, aparte de la suerte que tuve de vivir en lo deportivo. Pasé cosas hermosas. También malas, pero me han hecho crecer y hacerme lo que soy hoy”, arrancó diciendo.

Messi además dio detalles de por qué no pudo hacerse un acuerdo que ya parecía firmado. “Creo que ya lo dijo Laporta. Estaba todo arreglado, pero por el tema de La Liga no se pudo hacer. No hay más que eso. Teníamos todo acordado y no se pudo hacer. Tengo claro que yo sí hice todo lo posible. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí. Hice todo lo posible para quedarme, era lo que quería. Yo había bajado el 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato. No había nada más. Se han dicho mentiras. Hicimos todo lo posible”, se desahogó el crack.

La conferencia de prensa iba subiendo en emociones con el correr de los minutos. Finalizó con un impresionante aplauso de todos los presentes y con abrazos con todos los integrantes de un plantel, que por primera vez en muchos años, deberán arrancar una temporada sin la presencia del rosarino.

EL PSG EL MÁS PROBABLE DESTINO

Las próximas horas serán clave para definir el futuro de Messi. Cómo ya se especula en Europa, el PSG tendría sellada su incorporación. De hecho, mucho se habló de la foto en la que la mega estrella argentina posó en Ibiza junto a Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di María y Marco Verratti, todos jugadores del elenco parisino. Messi también abordó ese tema en su impactante despedida.

“La foto en Ibiza con los jugadores del PSG es una boludez. Me iba a juntar con Di María y Paredes, ya lo dijimos. Íbamos a pasar la noche. Me llama Ney y me dijo estoy en Ibiza vamos a vernos. Ahí nos juntamos todos, estaba Verratti también. Me dijeron que fuera a París, fue todo de broma, una casualidad y una foto a la que se le dio más cancha de la que tiene”, aclaró el seleccionado trasandino.

Pero por más que el emblema del Barcelona quiera despejar las dudas, otra señal se sumó a su allanado camino a París: Rafaella Santos, hermana de Neymar, le dio la bienvenida a Francia a Antonella Roccuzzo a través de Instagram. Las informaciones desde Francia apuntan a que se está preparando una presentación espectacular, desde la mismísima Torre Eiffel, la cual ya habría sido reservada para un evento histórico para el fútbol mundial.