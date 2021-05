Llegó a Chile nuevo cargamento con 226 mil vacunas Pfizer -BioNTech

El intendente Metropolitano, Felipe Guevara, encabezó la mañana de este jueves la entrega en el centro de abastecimiento de Perilogistics de 226 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el Covid-19.



Estas dosis se vienen a sumar a 18 millones de vacunas ya disponibles en el país para intentar llegar, como señaló la autoridad regional, “a las 35 millones de dosis necesarias para inocular a 15 millones de personas en el país”.



“Detrás de ese pinchazo que inocula a las personas contra el coronavirus hay un proceso bastante complejo. Estas vacunas llegan al país a menos de 70 grados de temperatura, son transportadas hasta este lugar, y luego en un proceso que tiene completa trazabilidad son almacenadas para luego ser descongeladas y distribuidas en los distintos centros de vacunación de nuestro país”, explicó Guevara.



La autoridad también hizo un llamado a vacunarse a los más de 200 mil adultos mayores que aún no lo han hecho. “Hay en nuestra región aún más de 200 mil mayores de 65 años que todavía no se vacunan”, planteó.



Asimismo, afirmó que “los estudios de distintas universidades señalan que las razones para no vacunarse dicen relación con la poca fe que tienen en la eficacia de esta vacuna. Otros que señalan que podría haber efectos adversos. Y hay otros que dicen que es una vacuna que tiene poco desarrollo. En fin, distintos argumentos para no vacunarse. Quiero hacer un llamado a las familias de estos 200 mil adultos mayores para que puedan influir para que estas personas puedan vacunarse”.



Guevara sostuvo que “si es necesario ir a sus hogares, porque están postrados, por ejemplo, podemos hacerlo. Que se comuniquen con la seremi de Salud, que se comuniquen con sus municipios, y vamos a hacer el esfuerzo de ir a vacunar a todas estas personas, porque creemos que en la medida que más personas estén vacunadas, el virus menos daño hace”.



“No queremos más muertes. Llevamos más de 26 mil chilenos y chilenas muertos por el coronavirus, y cuidar a nuestros adultos es un deber de todas las familias de la región”, sentenció.