Longueira sobre el plebiscito: “El Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía”

“Lo que está haciendo la centroderecha me parece de una irresponsabilidad política que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo”.

De esta manera remarcó este martes, en conversación con Radio Cooperativa, el ex candidato presidencial y exministro, Pablo Longueira (UDI), las razones de su regreso a la política.

Longueira puso de relieve que “el Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día. Yo no tengo ningún temor en hacer una nueva Constitución, ninguno, muy por el contrario; me encantaría que este plebiscito fuera un plebiscito en que cerramos la transición chilena, eso es lo que yo quiero; cerremos la transición chilena, hagamos una nueva Constitución para los tiempos que vienen”.

Sostuvo que con su propuesta de cambiar la Constitución espera “llevar a un segmento importante de la centroderecha a un Apruebo, pero no de cero, y ojalá reducir al Rechazo a los 15 puntos”.

“Esa noche voy a celebrar si no pasan el 15 por ciento los que están por el Rechazo, porque lamento que parlamentarios jóvenes, personas excepcionales que han entrado al servicio público ya partan rechazando. ¿A qué le temen? No entiendo qué están defendiendo con el Rechazo“, destacó en Cooperativa.

En relación a sus planes ante un eventual triunfo del Apruebo, Longueira dijo que le gustaría participar de la convención constituyente. “No soy una persona de la derecha tradicional, jamás he pertenecido, no me hubiera dedicado jamás al servicio público para decirles a los derechistas de Chile lo que quieren escuchar”.