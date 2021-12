Los Charros de Lumaco preparan demanda por uso de su música en campaña de Kast

El popular grupo de cumbia ranchera Los Charros de Lumaco se encuentran preparando una demanda contra integrantes del equipo del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, por haber utilizado una popular canción de su autoría, con letra modificada, en diversos eventos de campaña.



Marcio Toloza, fundador de la agrupación, manifestó a través de un comunicado que “el señor José Antonio Kast y su equipo son cómplices del delito de usurpación de marca”.



Además, en conversación con Radio Cooperativa, el artista detalló que “hay dos afiches donde este grupo se presentó como Los Charros de Lumaco en Valdivia y otro donde sale mi marca en un evento de José Antonio Kast. Es una marca registrada y no se puede lucrar sin autorización mía”.



Toloza se refiere a una agrupación que grabó la popular canción “Como dejar de amarte” con una letra modificada, con motivo de hacer campaña a favor del líder republicano.



En ese sentido, las acciones legales estarán dirigidas al grupo suplantador y a quienes los contrataron para las presentaciones realizadas.



“Me llamaron del comando de Kast y yo fui tajante en decirles que no me presto para juegos de políticos chantas y ladrones, porque no son otra cosa”, aclaró el vocalista de Los Charros de Lumaco.



Toloza finalizó señalando que “es el momento de decir basta. Durante toda la campaña estos señores fueron presentados en actos públicos como Los Charros de Lumaco. La marca está debidamente registrada y por resolución judicial soy el único autorizado para emplearla”