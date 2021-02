Luis Jara: “Me gustaría hacer un programa súper relajado, idealmente en el quincho de mi casa”

El cantante Luis Jara se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales durante el último tiempo, compartiendo graciosos videos que han despertado tanto elogios como críticas por parte de sus seguidores.

En cuanto a ello, reveló en diálogo con Cristián De la Fuente en el programa “Velvet al Desayuno” que “nunca le he tenido miedo al ridículo, sino no estaría sentado frente a una cámara. Hacer el ridículo es la forma en la que yo me río de mí mismo y reírme de mí mismo, puta que me hace bien”.

“Si me quiero tirar a la piscina con ropa y el traje es mío, la piscina es mía, el humor es mío y el ridículo es mío. Yo no le pregunto ni a mis hijos, porque en realidad yo no transgredo los valores…porque no forma parte de mi esencia”, agregó.

De igual modo, consultado sobre sus planes futuros, el comunicador precisó que “me gustaría hacer un programa súper relajado, idealmente en el quincho de mi casa, ser el anfitrión que me ha gustado ser siempre”.

Por último, remarcó que pese a tener un disco ya grabado, no está apurado por lanzarlo. “No tengo ninguna ansiedad y estoy súper bien como estoy. Estoy súper tranquilo, el disco lo hice en siete meses y tengo un afán creativo permanente”, finalizó.