Luis Jara y su salida de “Mucho Gusto”: “No me dolió ni me tomó por sorpresa”

En mayo de este año se dio a conocer la desvinculación del cantante Luis Jara del matinal “Mucho Gusto” de Mega, tema que sorprendió a mucha gente, por los años que llevaba en el espacio.

A varios meses de este hecho, la animadora María Luisa Godoy le consultó al artista sobre su salida y cómo fue su reacción.

“¿Es algo definitivo?, ¿hay opciones de que vuelvas?, ¿lo quieres hacer?“, le consultó.

Ante esto, respondió que “todas las preguntas que te haces son respuestas que yo no tengo (…) ¿Qué pasó? Muy simple, el Mucho Gusto mutó, porque fue un líder indiscutido durante cinco años, porque lideramos desde la entretención y generó una tendencia en el resto de matinales”.

“Eso es un trabajo extraordinario y me sentí muy honrado de ser parte de ese formato televisivo, pero finalmente te das cuenta que el país cambia, que el formato cambia, que las cosas cambian, porque nada es para siempre. Yo creo que el canal en algún momento determinado sintió que el programa tenía que mutar hacia lo periodístico, y que en ese sentido había que sacar a los entretenedores, que era José Miguel Viñuela y yo, y que había que convertirlo en el programa que es hoy día, que es programa de corte netamente periodístico”, agregó Jara.

De igual modo, remarcó que “soy un empleado, yo no puedo intervenir en las decisiones jerárquicas de los jefes. Puedo ser muy libre como artista: grabo el disco que quiero, me visto como quiero, soy un ser libre cuando canto. Pero yo soy un empleado, como tú eres empleada de TVN. Uno tiene jefes, y uno les debe respeto a los jefes”.

Asimismo Godoy le preguntó: “Pero… ¿te dolió esta situación?”. Ante ello, el cantante dijo que “no, no me dolió”.

“Te lo esperabas entonces?”, consultó la animadora, para lo cual el intérprete de “Mañana” y “Un golpe de suerte” contestó que “yo creo que sí, no me sorprendió, de hecho yo esa reunión la hice súper corta. Lo entendí, como que en realidad yo ya me había dado cuenta que el programa iba para otro lado”.

“No me dolió ni me tomó por sorpresa. Hoy día en realidad nada me toma por sorpresa, o sea me refiero desde el punto de vista profesional”, precisó.