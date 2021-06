Murió madre de Fernando Paulsen: periodista abandonó programa en vivo luego del mensaje de aviso

El periodista Fernando Paulsen recibió una triste noticia este lunes mientras realizaba su programa en Radio La Clave.

Cuando comenzaba su programa matutino en Radio La Clave, “Combinación Clave”, Paulsen recibió un mensaje de WhatsApp, cuestión que lo obligó a despedir a los invitados y terminar con el bloque.

El hecho se dio cuando dialogaba con dos comentaristas invitados.

Cuando le llegó el mensaje, y tras un largo silencio, el periodista contó que le llegó un mensaje de su familia, donde le avisaban que su madre estaba grave.

Paulsen, manteniendo el profesionalismo, pidió a los auditores que se queden con la mejor música y se despidió.

Tiempo después, a eso de las 11:30, cuando comenzó el siguiente programa, la locutora María Elena Dressel confirmó más tarde que la madre del profesional había fallecido.

“Queremos mandarle un abrazo muy cariño a nuestro compañero de trabajo y radio Fernando Paulsen”, dijo. Esto, porque “lamentablemente ha fallecido su madre mientras estaba trabajando en radio”.

“Sólo nos queda mandarle mucho ánimo, mucha fuerza, nuestro más sentido pésame y toda la energía”, agregó.

En abril pasado, en medio de su participación en “La Divina Comida” el también rostro de televisión contó que comenzó a cantar y que una de las canciones va dirigida hacia ella.

“Mi mamá está en estado terminal. Me preguntó un día y le dije: ‘estoy tomando clases de canto’, entonces me dijo: ‘¿por qué no me dedicas una canción?’”, relató.

“Escogí una canción para ella, Contigo Aprendí. Mi mamá tiene 93 años, escucha prácticamente nada, ve poco, pero durante toda la canción mi mamá sonrió y yo no sé si fingía que escuchaba o escuchaba, pero me dio el feedback más extraordinario del mundo”, agregó.