Magallanes: médicos apoyan idea de usar mascarillas al interior de las casas

A pesar del rechazo de los habitantes de Magallanes, los médicos de la región se mostraron de acuerdo con la recomendación del Ministerio de Salud para usar mascarillas al interior de las casas, debido a que el aumento de contagios se estaría produciendo de manera intradomiciliaria.



Según consigna este lunes el diario puntarenense El Pingüino, el geriatra y miembro del Colegio Médico de Magallanes, doctor Ramón Lobos, considera que la medida no es tan absurda o desesperada como se puede llegar a pensar. “Uno tiene la falsa sensación de que nuestras casas son sitios seguros y que nuestra familia el entorno es seguro”, declaró al medio.



Agregó que “solo es así, si estamos dentro de la casa, si nadie sale, si hay protocolos cuando se ingresan cosas y se cumple a cabalidad, ahí es perfecto que nadie use mascarilla, pero si uno sale más de dos horas, uno no sabe qué se puede encontrar en esa salida”.



En ese sentido, advirtió que las personas se pueden encontrar “con alguien que es positivo en la fila del supermercado o alguien que no ha sido diagnosticado, entonces uno puede estar tranquilo que hace bien las cosas, pero no se puede asegurar que el que está al lado hace lo mismo, hay que pensar que esta es una medida para proteger a la familia”.



Por su parte, Daniel Guzmán, intensivista del Hospital Clínico San Borja Arriarán en Santiago, compartió la iniciativa del Ministerio de Salud.



“Uno se puede burlar o decir miles de cosas de la medida, que es extremista o que ya no saben que más hacer, pero finalmente no deja de tener razón, en Magallanes se han detectado clúster intradomiciliarios”, señaló.



Añadió que “según el mapa de calor, en el sector sur, donde al parecer hay un tipo de confinamiento y es gente que más sale por motivos laborales, donde pasa horas afuera y donde no saben si el de al lado está o no contagiado es donde hay más casos. Espero que adquieran la medida, es una opción real de comenzar a contener la propagación”.