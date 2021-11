Magisterio calificó de “irresponsable” el regreso de las clases presenciales

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió al anuncio realizado por el Ministerio de Educación sobre la obligatoriedad de las clases presenciales a partir de marzo del próximo año y remarcó que es “bastante irresponsable”.



En declaraciones a Radio Cooperativa, el dirigente dijo que “llama la atención que el ministro no aprenda la lección, porque vuelve a anticiparse de una situación que en realidad nadie podría saber si efectivamente en esa fecha van a estar o no las condiciones para volver a la presencialidad”.



Díaz explicó que el Magisterio espera “volver a la presencialidad sin que haya ningún riesgo”, pero explicó que “la realidad con este virus nos demuestra que no es tan así”.



“Nos parece delicado, a tres meses y medio, dar a conocer una situación que hoy día nadie lo puede garantizar, con mucha vacuna o muchos otros elementos nuevos que tengamos”, afirmó.



La determinación del Ministerio de Educación agrega que en las salas de clases no habrá restricciones de espacios ni aforos, con jornadas completas desde marzo. Además, se retomará el sistema regular del Programa de Alimentación Escolar.



En caso de haber un brote de Covid-19 en un curso o establecimiento, se podría suspender las clases presenciales en dicho recinto, el que “deberá velar por mantener la continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes en modalidad remota, mientras dure esta situación excepcional”.



Se detalla que aquellos establecimientos educacionales que no acaten esta decisión pueden arriesgar multas de hasta 1.000 UTM, es decir cerca de 52 millones de pesos.