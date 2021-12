Maldonado a Boric por triunfo en elecciones: “No está preparado para gobernar Chile”

El exrostro televisivo Patricia Maldonado reaccionó el lunes al triunfo del Presidente electo Gabriel Boric, afirmando que él “no está preparado para gobernar Chile”.

La expanelista de “Mucho Gusto”, de Mega, dijo en su programa de Youtube “Las Indomables”, que comparte con Catalina Pulido, que “lo más importante es reconocer el triunfo de la izquierda (…) ganó la izquierda en Chile y el nuevo presidente de la República es Gabriel Boric”.

Y afirmó que “la opinión que yo tengo de usted, señor presidente, sigue siendo la misma. No voy a cambiar una coma porque usted sea presidente hoy día. Sigo pensando, con todo el respeto que se merece por la investidura que tiene, que usted no está preparado para gobernar Chile“.

Y argumentó que desde su perspectiva para el cargo “no sólo usted tiene que tener juventud, debe tener algo muy importante: habilidad, rapidez, humildad, pluralismo, valentía, honradez, decencia, sabiduría y por todas las cosas del mundo inteligencia”.

Posteriormente, Maldonado continuó afirmando que “aunque usted no lo crea, yo deseo que usted haga un buen gobierno en cuatro años. Que lo haga bien. Tengo serias dudas, porque no he conocido ningún país comunista en el mundo que sea exitoso. Ninguno señor. Todos han sido un fracaso, muertos de hambre”.

Parar cerrar, afirmó que denunciará “todo lo malo que usted haga”, pero tendrá “la honestidad” para destacar lo bueno.

DICHOS PREVIOS

Antes del balotaje deñ domingo, Boric fue consultado en el noticiero de Mega sobre si el apoyo que le había entregado la expresidenta Michelle Bachelet le sumaría votos. Él respondió: “Más que Paty Maldonado que está apoyando a Kast”.

Maldonado, a través de la misma red social, le agradeció por ponerla “en un lugar que no esperaba”. Esto, dijo, porque lleva “dos años y tanto fuera de la televisión abierta. Sabes por qué me sacaron de la televisión (…) por ser pinochetista y por pensar distinto a usted. nadie desconoce que yo soy anticomunista, nunca lo he negado. Jamás. Mi versión es siempre la misma”.

“Tú anoche me dejas a una altura de dos presidentes de la República, Michelle Bachelet y Ricardo Lados”, argumentó.

“La Paty Maldonado, y me nombras. Créeme chiquillo que me dio un placer enorme cuando escuché mi nombre en tu boca. Lo que significa que cuando dé una opinión, pega preciso donde tengo que pegar”, sentenció.