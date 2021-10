Mañalich advierte que ya se está registrado una tercera ola de Covid en el país

El exministro de Salud y candidato a senador por la Región Metropolitana, Jaime Mañalich, advirtió que nuestro país está enfrentando una tercera ola de la pandemia del Covid-19 producto del aumento de casos registrado en las últimas semanas, con 1.842 nuevos contagios y más de 8 mil casos activos según el último balance.



“Yo señalé mucho antes de que empezara este aumento de casos asociados a la variante Delta, que íbamos a enfrentar una tercera ola, y es lo que estamos viviendo en este momento. Esto es porque el aumento de casos que estamos experimento es mucho mayor que los nuevos casos y que el número de casos activos que hemos tenido en las últimas semanas”, indicó a Radio Duna.



Según dijo, la situación se ha dado en el resto de los países debido a que la variante Delta que “ha desplazado a todas las otras variantes y ha producido un aumento de casos. Miremos a Israel, Reino Unido, Estados Unidos, todos los países han enfrentado esta tercera ola”.



De todas formas, el médico remarcó que “a diferencia de la primera original por la variante china del virus, la segundo por la variante Gamma (…) esta variante Delta tiene presentación que es un poco diferente, y más esperanzadora, en el sentido que si bien lo primero que vemos, el número de casos que es el que se registra diariamente por exámenes de PCR o antígenos, eso no se esta traduciendo en la proporción que sí hubo con las dos primeras olas, en un número de hospitalizados y fallecidos”.



Además, el exsecretario de Estado hizo un llamado a la vacunación: “De ocho personas que ingresan al hospital siete son no vacunadas y eso refleja que la vacunación genera una protección muy intensa En cuanto a las cifras de los que aún no se han vacunado”.



Asimismo, lamentó la reciente cifra de rezagados entregada por el Minsal: “Tener 1. 200.000 personas que debiéndose haber vacunado no lo han hecho, habla de una porfía pero también de irresponsabilidad con ellos mismos, con el sistema de salud y con otras personas que desesperadamente requieren de ese recurso hospitalarios”.



En esa línea, defendió las medidas adoptadas por el Gobierno “en el sentido que las personas que no se han vacunado tienes menos libertades, es la medida adecuada en este momento”.