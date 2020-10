Mañalich tras rechazo a acusación: “Ningún país lo ha hecho bien” en la pandemia

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó su satisfacción tras el resultado de la Cámara de Diputados, que lo absolvió de la acusación constitucional por 73 votos contra el libelo, 71 a favor y 7 abstenciones.



“Estamos a 10 años del rescate de los mineros de Atacama y en ese sentido para mí es un día muy emotivo. Lo que ocurrió en esa epopeya, el compromiso que tuvo el Gobierno con esas 33 personas en un ambiente de completa incertidumbre de qué es lo que había que hacer, dónde pedir ayuda, de qué manera construir la Cápsula Fénix, cómo alimentar a los mineros, en fin, todo eso de alguna manera ilustra la situación que todo el mundo ha vivido desde el inicio de la pandemia Covid-19 desde el 31 de diciembre del año pasado”, comenzó diciendo el ex secretario de Estado.



Luego, junto con reconocer algunos errores, destacó la labor que realizó al frente del Minsal. “Ningún país lo ha hecho bien, ningún país lo ha hecho extraordinarimente bien, todos hemos tenido que aprender unos de otros, de nuestros errores, reconociendo que uno puede haberse equivocado, pero durante todo este tiempo el equipo de salud del Gobierno de Chile ha trabajado como un solo cuerpo para traer vida, traer recuperación, dar la oportunidad de que a nadie le falte un respirador, para identificar a todas las personas que pudieron ser positivos, por eso la enorme cantidad de exámenes PCR con los que cuenta el país”.



“Quiero señalar que vemos con esperanza, con ilusión -prosiguió- lo que está ocurriendo hoy día con el liderazgo del doctor Enrique Paris en el Ministerio de Salud, en el sentido de que aparentemente estamos llegando a un período de más tranquilidad”. Sin embargo, advirtió que “el virus no es una materia inerte, es una cosa viva, que cambia, que muta, se acomoda. Lo estamos viendo en algunas regiones del país, donde están apareciendo cepas diferentes que no podemos predecir qué nos deparará el futuro”.



Finalmente, agradeció a los parlamentarios e instó a “usar bien” las acusaciones constitucionales. “Hemos venido a la honorable Cámara de Diputados a defendernos de una acusación constitucional que es un mecanismo democrático válido, que hay que respetar, que hay que usar bien, mediante el cual los representantes de la ciudadanía controlan las acciones del Ejecutivo, de los ministros, de los jueces, del contralor, de la Presidencia de la República, de quien corresponda, para garantizar que las cosas se hacen por el bien común”.



“Agradezco enormemente haber tenido la posibilidad de defender lo que el Ministerio de Salud ha hecho -continuó-. Sin duda, agradezco al abogado Gabriel Zaliasnik, quien ha tenido un rol fundamental para dar fundamento para entender por qué esta acusación no se ajustaba a derecho, era indebida. Agradezco también a la mayoría de los diputados, quienes estuvieron por rechazar esta acusación”.