Marcelo Allende sorprendido por su nominación a la Roja: “Pensé que no me hablaban en serio”

Marcelo Allende fue una de las sorpresas que tuvo la nómina de la Selección chilena que entregó el técnico Martín Lasarte la noche del lunes de cara a la triple fecha de las Clasificatorias que se disputarán en septiembre, donde la Roja enfrentará a Brasil, Ecuador y Colombia.

Hasta el propio joven volante que milita actualmente en el Montevideo City Torque de Uruguay se mostró sorprendido por su convocatoria, según confesó el ex Cobreloa.

“Cuando me enteré de que estaba convocado, la verdad, no podía creerlo. Pensé que no me hablaban en serio, pero cuando vi las redes quedé muy feliz”, reconoció el mediocampista en conversación con radio Sport 890, de Uruguay.

“Había estado en la lista de reservas de la Copa América, estaba ansioso y nervioso porque dieran la nómina. Ahora se dio que en esta Eliminatoria se me abrieron las puertas”, añadió.

Por último, Allende sostuvo: “Trataré de aprovecharlo y dar lo máximo para competir con los que están en mi puesto y representar a Chile, que es un orgullo para cada jugador”.