Mario Desbordes: “Cristián Larroulet es una mala influencia… ojalá no estuviera ahí en La Moneda”

"Si el Gobierno no se involucra en este tema y no ofrece una respuesta clara y concreta y no acoge el llamado a patrocinar y apoyar estas indicaciones, me considero en libertad de acción para votar en conciencia el proyecto, porque no hay otra alternativa para empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro país”, afirmó el senador de Renovación Nacional.