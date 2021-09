Mario Salas: “No me cierro a la U, pero tiene técnico”

A pesar de que Esteban Valencia fue ratificado hace poco días para seguir como entrenador de Universidad de Chile hasta fin de año, los últimos malos resultados, con derrota en el Superclásico frente a Colo Colo y la caída del miércoles frente al colista Santiago Wanderers, podrían gatillar una salida anticipada del “Huevo” si es que el rendimiento del equipo no mejora.

De hecho, ya comenzaron a surgir posibles reemplazantes, donde uno de los nombres es el de Mario Salas, campeón con Universidad Católica y con Colo Colo y quien viene de un magro paso por el Wadi Degla de Egipto.

En ese sentido, el “Comandante” no se cerró a dirigir a los azules, pues en conversación con ESPN expresó: “La verdad es que yo soy un profesional de esto y no me cierro a absolutamente nada”.

“Lo veo de esa forma, o sea, es una posibilidad de trabajo, una fuente de trabajo. No me cierro, pero la U tiene técnico”, añadió.

Además, el estratego realizó una autocrítica de su paso por Colo Colo: “No lo pensé dos veces, lo conversé con mi cuerpo técnico, me junté con ellos y todo lo que conversamos. Nos gustaba mucho lo que nos decía Marcelo Espina y nos venimos inmediatamente. No me arrepiento para nada, he sido muy honesto, pero esta decisión de Colo Colo la tomé con mucho gusto y no me arrepiento de haberla tomado”.

“Nosotros como cuerpo técnico sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que habían jugadores de trayectoria en Colo Colo, sabíamos todo, pero aún así que queríamos tener este desafío. El primer año lo conversamos con la dirigencia y el primer objetivo era clasificar a la Copa Libertadores en fase de grupos y lo logramos, además ganamos la Copa Chile, eso fue un plus”, añadió.

Por último, Salas sostuvo que le gustaría dirigir en la Premier League: “La verdad es que yo siempre he tenido sueños, y esos sueños siguen estando en mí. Más que el equipo, me gustaría dirigir en Europa, me gustaría dirigir en la Premier League, sabiendo que es difícil, sabiendo que es complicado”.