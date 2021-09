Martín Lasarte aborda el caso de Robbie Robinson y no le cierra las puertas a su retorno en la Roja

A poco más de 24 horas de que la selección chilena se enfrente a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por una nueva jornada de las Clasificatorias, el entrenador Martín Lasarte habló en la habitual conferencia de prensa previa a los choques eliminatorios.

El técnico de la Roja palpitó lo que será el compromiso frente a la escuadra de Gustavo Alfaro, que está haciendo una gran campaña ubicándose tercera con 12 unidades, el doble de puntaje que registra Chile en siete fechas disputadas.

Pero antes de referirse a ese encuentro, Lasarte abordó el caso del delantero Robbie Robinson, quien decidió retornar a Estados Unidos al no estar seguro de representar al combinado criollo y también ante el interés desde la federación de su país por contar con sus servicios.

En ese sentido, el charrúa no le cerró las puertas al norteamericano de madre chilena. “En el caso de Robinson había dos pautas, el hecho de la adaptación y la participación después. No hubo adaptación, problemas personales, forma parte de su parte individual, para esta etapa no pudimos contar con él, ojalá en el futuro”, apuntó.

En esa misma línea, agregó que “Robinson venía para una adaptación y posible participación, la idea era esa, eso hizo que no trajéramos algún futbolista. La realidad es la realidad y tenemos que salir adelante con los que estamos hoy (…) Nos falta Ben (Brereton), que sí tuvo una adaptación y una participación, una destacada participación”.

¿Cómo ve el trámite del cotejo en Quito? el DT no quiso dar muchas señales, pero explicó que “el fútbol tiene una connotación que es muy difícil de anticipar, yo no sé cómo se va a dar el partido, si no estoy mal creo que hace cuatro o cinco eliminatorias que Chile ni siquiera rescata un punto allí, desde ese lugar un empate sería bueno, dada las circunstancias de hoy en día un empate parece poco”.