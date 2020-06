Martorell: No existe lugar en donde no vayamos a generar controles

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, encabezó la mañana de este miércoles una nueva fiscalización a vehículos en Santiago, para constatar que el desplazamiento de las personas sea portando el permiso correspondiente en cada uno de los casos.



Esta vez, la subsecretaria y el jefe de Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros, general Manuel Valdés, se trasladaron a un punto de control en la Costanera Norte, comuna de Vitacura, donde Martorell advirtió que estas fiscalizaciones “se van hacer en las distintas autopistas, no existe un lugar en donde no vayamos a generar controles”.



La subsecretaria añadió que “la primera motivación para cuidarnos respecto a lo que está ocurriendo hoy día tiene que ser el resguardarnos a nosotros mismos nuestra vida y la familia, no la sanción”.



“Pero si esa motivación no es suficiente, las sanciones van a estar, vamos a desplegarnos, vamos a redoblar esfuerzos y vamos a perseguir la responsabilidad penal y también sanitaria de las personas que infringen esta normativa”, advirtió.