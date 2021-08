Matronas inician paro nacional por reforma al Código Sanitario: acusan limitaciones

El gremio de matronas y matrones del país inició este jueves la paralización de sus actividades para manifestar su descontento y preocupación por la propuesta de reforma del Código Sanitario que limitaría su labor.



Según indicaron, dicha reforma, que actualmente se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, “claramente no representa nuestro ámbito de acción como matronería. Es un proyecto de ley que pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de la mujer, hijos y de la comunidad”.



El gremio acusa que con esto se eliminará “la gestión del cuidado en salud sexual, reproductiva y neonatal; el manejo inicial de la emergencia ginecológica, pérdidas reproductivas y climaterio; consejería en todos los ámbitos; ejecución de acciones de diagnóstico y tratamiento; y acciones de planificación familiar (anticoncepción)”.



Por lo tanto, la matrona o el matrón “solo podrá hacer atenciones de control prenatal a embarazadas sin patologías. No se podrán atender mujeres con enfermedades como hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, obesidad u otras. No podrá indicar métodos anticonceptivos y vitaminas”.



Acusaron también que no se podrá “realizar inserción de dispositivos intrauterinos y de implantes subdérmicos; realizar controles de adolescentes y climaterio; realizar cuidados neonatales; realizar consejería de ningún tipo”.



Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, declaró que la reforma del Ejecutivo los deja “sin marco regulatorio y limita su trabajo y ámbito de acción en la atención primaria, secundaria y cerrada”.



Ante ello, pidió a La Moneda que retire las indicaciones, acusando que desconocen “el trabajo aportado por el gremio durante cuatro años”.