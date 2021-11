Matthei: “Está claro que la UDI me cerró el paso y que se equivocaron”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), analizó el presente del país y aprovechó de rememorar la época en la que casi se perfiló, por segunda vez, como candidata a la Presidencia de Chile, al igual que las elecciones del año 2013 que finalmente tuvieron como ganadora a la expresidenta Bachelet.



A través de una entrevista al diario El Día, la jefa comunal sostuvo que no han sido tiempos fáciles para el país. “Chile está en una situación muy difícil, ya nos hemos gastado todos los ahorros que teníamos como país, hemos tenido una crisis social, una crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria. Lo que se viene es muy duro. Cualquiera que sea el Presidente le va a tocar muy, muy duro”, sostuvo.



Matthei admitió estar muy conforme con su cargo actual. “Desde el punto de vista personal, yo prefiero mil veces ser alcaldesa, pero también siento que el país está en una condición tan compleja que uno tiene que tener el patriotismo de decir ‘estoy dispuesta a ir a esto otro’, porque de verdad Chile está en una situación muy complicada y yo creo que lo hubiera hecho bien”.



Joaquín Lavín el precandidato elegido por la UDI, quien era considerado el favorito para quedarse con las primarias del oficialismo. No obstante, el vencedor terminó siendo Sebastián Sichel, quien este domingo se la jugará por un paso a la segunda vuelta.



Sobre la decisión tomada por su partido, la exdiputada aseguró que “está re claro que la UDI me cerró el paso y está re claro que se equivocaron. Pero mire, yo estoy en lo mío. Como le decía, desde el punto de vista personal, nada me gusta más que ser alcaldesa de Providencia, así que en lo personal yo gané, pero tengo muy claro que no lo hicieron para que yo me sintiera contenta”.