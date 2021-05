Matthei: “La UDI tendrá la sabiduría de no dejar fuera a la única mujer de Chile Vamos”

Un día después de ratificar que irá a las presidenciales, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, le puso presión a la UDI de cara al próximo consejo general del 17 de mayo, donde el gremialismo decidirá si compite con uno o dos candidatos a las primarias de junio.



Matthei aseguró que su partido tendrá “la sabiduría de no dejar fuera a la única mujer que va por Chile Vamos”.



Además, agradeció “a los otros candidatos – a Mario (Desbordes), Sebastián (Sichel), Ignacio (Briones) y Joaquín (Lavín) – por lo generosos que han sido y las palabras que han dicho de que finalmente se alegran que seamos cinco las personas que vamos a ir a la primaria, y de ahí la ciudadanía elegirá al que estima que debe representarnos en la primera vuelta”.



Matthei puso a la UDI en una situación inédita al darle la opción de competir con dos candidatos -el otro es Joaquín Lavín- a las primarias de julio.



Al respecto, la jefa comunal concedió una entrevista a La Segunda -publicada este lunes-, donde repitió que no aceptaría ser dejada fuera “por secretaría”.



“Siempre me han señalado que no me van a dejar afuera por secretaría y parto de la base que vamos los dos a la primaria”, señaló.



Al respecto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, declaró que “es un bonito problema para cualquier partido” y que han “hecho un trabajo con los dos muy de cerca, pero debemos resolverlo de manera institucional, mediante un consejo general”.



“Convocamos el consejo para el día después de la elección. Tendremos una reflexión con los militantes y creo que la preocupación que tenemos es por Chile y el momento en qué vivimos”. En ese sentido, explicó que existe preocupación “por la posibilidad de que liderazgos de izquierda populista como Pamela Jiles y Daniel Jadue lleguen a la presidencia”, explicó el timonel del gremialismo.