Matthei y resultados de elecciones: “Hay que ponerse los zapatos de personas que no viven en Providencia”

Con un 42,63% de las mesas escrutadas, la reelección de Evelyn Matthei (UDI) en la alcaldía de Providencia es casi segura. La actual jefa comunal lleva un 56,66% de preferencias y supera por más de 10 puntos a su única competidora, la independiente Verónica Lagos (43,34%).



Matthei concedió un punto de prensa con el triunfo casi establecido, donde agradeció a su equipo de campaña y a diversos miembros de su colectividad. “Es un honor ser alcaldesa de esta maravillosa comuna, a la cual quiero enormemente”, señaló.



Sin embargo, la alcaldesa no desestimó el discreto apoyo que recibió su sector durante los comicios: “No puedo dejar de referirme a los pésimos resultados que ha tenido mi sector nacionalmente. Tenemos que escuchar, y ponernos en los zapatos de las personas, que no viven como en Providencia, que viven de otra manera”.



“Siempre he dicho que lo peor que podía hacer la centroderecha era atrincherarse. Debemos escuchar con el corazón abierto (…) muchas cosas tienen que cambiarse”, agregó.



En la misma línea, Matthei indicó que le “llama la atención los malos resultados, no sólo de la centroderecha sino de todos los políticos tradicionales. Es un voto de castigo super fuerte. Han habido abusos, escándalos, aprovechamientos. Y si no lo reconocemos, porque no sucede nada a nivel judicial, pero la ciudadanía lo castiga”.



“Entonces, es un llamado a las personas que estamos en cargos directivos, esto no es para servirse sino para servir”, sostuvo.



Finalmente, frente a la posibilidad de que la UDI decida restarla de las primarias presidenciales de Chile Vamos, Matthei remarcó que “no he evaluado mi militancia en la UDI”.