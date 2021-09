“Me descompuso mal”: Diana Bolocco revela que entorno de candidato presidencial la increpó por WhatsApp

La animadora Diana Bolocco reveló que el día jueves recibió un mensaje vía WhatsApp en su celular donde fue increpada por el equipo de un candidato presidencial.

La animadora contó que mientras realizaba un trámite en una notaría, recibió un mensaje que venía desde el equipo de un candidato presidencial.

Sucedió que en el matinal de Mega, el día jueves presentaron un reportaje sobre las declaraciones de patrimonio de los candidatos a La Moneda, ya que el equipo periodístico de la estación investigó los documentos, y reveló que algunos de los candidatos no presentaron un informe completo.

Sobre el mensaje recibido, Diana afirmó: “Me descompuso la tarde, me descompuso mal. Me mandó un mensaje largo diciendo que ‘nosotros habíamos mentido descaradamente’ y otro tipo de cosas, que ‘habíamos afectado una familia completa’, en fin. Estaba concentrada en el trámite entonces me costó leer, porque era una persona que no tengo registrada en mi celular”, aseguró.

La animadora señaló no conocía al sujeto que la contactó. “No es amigo mío, no lo tengo registrado, entonces me costó ver quién era y tuve que abrir la foto. Ese hombre estaba muy molesto y me manda un audio del programa de 3 minutos, para dar fe de la mentira que habríamos cometido nosotros”.

La conductora defendió la labor de su equipo tras escuchar el audio, y le respondió: “Sabes qué, perdóname, bájame cuatro cambios ya que aquí, desde mi óptica, nadie mintió, hablamos de una información pública y entiendo que nos faltó un dato, pero nadie mintió”.

“Me perturbó mi tranquilidad mental. Creo que uno no tiene por qué agredir a una persona, porque yo me sentí agredida”, agregó.

Bolocco optó por cerrar el conflicto. “Le dije, ‘te invitó a ver el programa, porque si te lo contaron es distinto, y si no, escucha de nuevo el audio que me mandaste porque no hay ninguna mentira y sabes qué, me cag… la tarde’”.