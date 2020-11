Médico de Maradona se defiende y sale a la luz pelea que tuvieron antes de que muriera

Este domingo la casa y consulta particular de quien fue el doctor de Maradona, Leopoldo Luque, fueron allanadas luego que la justicia argentina decidiera imputarle una investigación por “homicidio culposo”. Tras ello, el médico, de 39 años, salió a dar declaraciones en una entrevista en la que se le le vio molesto.

“Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso: conseguí que pudiera acceder al psicólogo, al psiquiatra… Conseguí lo que nadie podía”, dijo a los medios de prensa apostados en el patio de su casa.

“En cuanto a las cosas que se dicen, no las puedo ni leer, porque estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el velorio, en el entierro y vi gente que ni había visto nunca y qué se diga que no estuve con él, no lo pude creer. Él quería una vida, que era mala”, agregó.

En la investigación que se está realizando también estaría bajo la lupa el resto del personal de salud que cuidaba del ídolo argentino, ya que una de sus enfermeras, por ejemplo, reconoció que la obligaron a falsear un informe.

Dentro de lo incautado por la policía estaría el historial clínico de Maradona y varios dispositivos electrónicos. Sumado a esto, lo que llama la atención de la justicia es por qué no había una ambulancia en el barrio en que vivía el “10” argentino, sabiendo de la fragilidad de su estado.

Por su parte, el médico aseguró que “Diego odiaba a los médicos, odiaba a los psicólogos, odiaba a todo el mundo en cuanto a la salud. Conmigo era diferente porque yo era genuino, no buscaba nada en él”.

“Yo traté de acompañarlo. Lo saqué a pelotear, no quiso; lo quise traer a mi casa… Era la vida de él. Extrañaba mucho a los papás. Le cambiamos la vida a lo último y él se fue… Es muy injusto, y lo volvería hacer y volvería a pasar por todo, la policía en mi casa… No me reprocho nada, estoy orgulloso de lo que hice”, agregó.

Y respecto al autocuidado de Maradona, el profesional de la salud afirmó: “Diego necesitaba ayuda, no había forma de entrarle: tenía autonomía. Diego decidía, no era insano. Y no se lo podía invadir, para eso había que judicializarlo y para eso hay que tener criterio médico-psiquiátrico, que no hubo”.

VERSIÓN DEL PERSONAL

Pero a los dichos del médico imputado, se suman las declaraciones entregadas por un enfermero y Romina Milagros, más conocida como Monona, la histórica cocinera de Maradona, quienes se presentaron como testigo ante la Fiscalía de San Isidro.

Según informó Télam, el jueves 19 de noviembre hubo una acalorada pelea entre Maradona y su médico que aconteció en la casa de el exfutbolista, la cual terminó con un empujón.

“Es cierto que contaron que hubo una pelea, pero en el expediente está mencionado como un incidente más de lo difícil que era tratar con Maradona”, aseguró uno de los investigadores judiciales. El enfermero señaló que Maradona insultó a su médico, lo echó de la casa y hasta hubo “un empujón”, mientras que Monona si bien no fue testigo directo del episodio, señaló que era común que Diego echara de su casa o insultara a médicos y enfermeros.