Melero desmiente que ley corta sobre pensiones sea “un freno al cuarto retiro”

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, explicó este miércoles los alcances del proyecto de “ley corta” que busca aumentar el pilar solidario previsional a $177 mil mensuales, además de extender la cobertura del Aporte Previsional Solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados, presentado ayer por el Gobierno.



En conversación con radio Pauta, el secretario de Estado manifestó que la reducción de exenciones proyectada para financiar esta norma, permitiría la recaudación de $1.400 millones de dólares que requiere el avance, además de desmentir que esto signifique un proyecto improvisado que busca frenar un eventual cuarto retiro de los fondos de AFP.



“Esto estaba en el proyecto de ley que estaba en trámite en el Senado. Es algo que estaba en el trámite legislativo y el Gobierno resolvió extraerlo y sacarlo del proyecto de ley que ha estado en tramitación por más de un año y apurar. No solamente no ha habido improvisación sino que hay ya en una parte del trámite del Congreso, hay aprobación”, manifestó Melero.



Asimismo, sobre el proyecto del cuarto retiro en el Congreso, el ministro manifestó que hoy existe un escenario diferente en la economía, respecto a los tres primeros retiros, el cual no justificaría un nuevo retiro. De igual forma, sostuvo que se está negociando con Chile Vamos en conjunto para que se nieguen a la iniciativa.



“Ellos saben los esfuerzos, es más, los valoran. Pero no miden, en toda su dimensión, las consecuencias negativas que genera este cuarto retiro, ni se hacen responsables del daño previsional que le hacen a millones de chilenos que se van a quedar sin un peso en sus cuentas para su jubilación futura. Ellos no trasladan a futuro el daño que están generando ni se hacen responsables”, Melero, quien acusó de “contrarreforma” a los disidentes, entre los cuales están los RN Jorge Durán, Paulina Núñez y Eduardo Durán, y al ex-UDI Álvaro Carter.



“Los que están apoyando el cuarto retiro están en una contrarreforma, yendo en la dirección absolutamente opuesta a lo que cualquier país y gobierno en el mundo hace para mejorar las pensiones, que es poner más dinero, no sacarlo”, agregó el ministro del Trabajo.