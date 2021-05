Miguelo sobre el “Negro” Piñera: “Si nos vemos nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría”

Martín Cárcamo entrevistó en su programa “De tú a tú” al cantante y empresario Miguel Esbir Barco, más conocido como Miguelo, instancia en que hablaron de diversos temas.

Consultado sobre el accidente que sufrió su hijo Sebastián (cuando tenía tres años cayó a la piscina y estuvo mucho tiempo en el agua, lo que lo dejó con secuelas), remarcó que el hecho provocó su quiebre matrimonial, así como la pérdida de un negocio, situación que lo llevó a referirse a su sociedad con Miguel Piñera.

“Yo estaba esperando una cosa así, porque quería escaparme. Sufrí de escapismo. Me pegué un bypass como de seis años que no era lo mío, para volver a mis valores. Toqué fondo. Mucha fiestoca que no llevaba a nada. No me la entiendo hasta ahora. Pero tenía que pasar para ser la persona que soy ahora”, afirmó.

Además remarcó que hubo excesos: “Si poh, si ‘Entre Negros’ era todo excesos, empezando por los dueños. Los amigotes tomando gratis. Sufrí de escapismo, porque no quería eso para mi vida. Quería casarme una sola vez, si yo soy lo más conservador que hay, pero no me resultó. Y ahí quedé pegado. Aún tengo los fantasmas con eso. De tener un compromiso nuevo”.

A su vez repasó el momento en que fue detenido. “Cuando estaba la época del ‘Entre Negros’ muy mal, yo trataba de tirarlo para arriba, me contrataron del Hotel O’Higgins para cantar. Estuve como un mes allá, dejé botado el negocio, se quedó una persona a cargo. Alguien falsificó unos cheques, mi firma, y cargaron en contra de mí, y me fui detenido por 3 días. Me llevaron a la cárcel de Valparaíso, me iba a quedar ahí, y esa noche me trasladaron a Santiago, hasta que se dieron cuenta que las firmas no eran mías, pero igual estuve tres días”, añadió.

De igual modo, puntualizó que “ahí me di cuenta que Calle Suecia a la cresta, nunca más estas amistades, nunca más esto. Me dio mucho que pensar (…) Fueron muchas preguntas, me sirvió de experiencia con cosas que no voy a volver a hacer“.

Finalmente, indicó que no volvió a ver al Negro Piñera: “Si nos vemos, nos vamos a saludar, pero no sé si lo abrazaría“.