Ministerio de la Mujer baja polémica campaña contra violencia de género

“Como ministra de la Mujer y Equidad de Género lamento profundamente la campaña iniciada por la directora del Sernam. Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya instruí a que se bajara el video y que se entregaran disculpas públicas”.



La ministra Macarena Santelices anunció así, en redes sociales, el abrupto fin de la campaña publicitaria contra la violencia de género que habían iniciado hace menos de 24 horas en el ministerio que dirige y el Sernam.



El video de la polémica -que desató muchas críticas en redes sociales y a nivel político- muestra a un adulto mayor escribiendo una carta a su nieta, en el contexto de la pandemia, diciéndole que la extraña y que está preocupado tras saber que fue agredida por su pareja.



“Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no esté con nosotros, no hay noche en que no le pida perdón por todo el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida”, señala arrepentido el abuelo.



La directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernam), Carolina Plaza, se disculpó a través de la siguiente declaración pública:



“Con respecto al video lanzado el domingo, a las 22:00 horas, en las redes sociales, queremos indicar lo siguiente:



“El objetivo de esta iniciativa comunicacional es mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando a su vez las diferencias generacionales en torno a ella.



Sernam tiene la convicción de que el cambio cultural deber ser responsabilidad de hombres y mujeres, en todas las generaciones, ya que solo así lograremos que la violencia no sea una conducta normalizada

en las familias.



Hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio, pero basado en un testimonio real, recogido en la región de Los Lagos. En ningún caso victimizar al agresor.



Como Sernam creemos en la reeducación de las conductas violentas ejercidas por hombres. Por cada hombre reeducado hay una mujer menos que es víctima de agresiones.



Contamos con 15 Centros de Reeducación de Hombres a lo largo de Chile y cada vez son más los que, de forma voluntaria, llegan a pedir ayuda profesional a nuestra institución.



Decenas de profesionales expertas en violencia de género trabajan por reeducar conductas de violencia normalizadas en el pasado.



La realización de este material audiovisual no tuvo ningún costo para la institución. Dado lo anterior y entendiendo que el video no logró transmitir el mensaje que se buscaba, decidimos bajarlo y pedimos disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas, por una posible interpretación que pareciera redimir al agresor. No hay nada más alejado al espíritu y misión del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género”.