Ministra Hutt advirtió intensa fiscalización ante reapertura de fronteras para vacunados

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, monitoreó el funcionamiento del aeropuerto de Santiago en el primer día del Plan Fronteras Protegidas, el cual otorga facilidades para que las personas que cumplan ciertos requisitos -como Pase de Movilidad- puedan salir de Chile, además de reforzar los controles para quienes ingresen al país.



Desde el terminal de viaje y acompañada del secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil, Martín Mackenna, Hutt destacó que “durante las últimas semanas hemos visto una positiva evolución de la pandemia en nuestro país, con una disminución de casos y el aumento de personas que tienen las dos dosis de la vacuna, lo que nos permite tener mayores libertades y mayor movilidad. Sin embargo, para mantener esta situación favorable, es importante continuar con medidas de contención”.



Respecto al ingreso al país, Hutt explicó que “contempla a chilenos y extranjeros residentes, así como extranjeros no residentes que excepcionalmente cuenten con un salvoconducto de su consulado. Todos deberán obtener el Pasaporte Sanitario en www.c19.cl, deben realizarse un examen PCR con al menos 72 horas de anticipación y otro testeo al ingresar al país”.



“Además, deberán cumplir un aislamiento estricto de 10 días y someterse al programa de seguimiento a viajeros durante 14 días por medio de auto-reporte de síntomas, testeo y fiscalización. Los extranjeros no residentes deberán contar con un seguro de salud que cubra prestaciones asociadas al Covid”, detalló.



Asimismo, la secretaria de Estado recalcó la necesidad de mantener las medidas de autocuidado, como el uso obligatorio de mascarilla, la cual deberá “cubrir nariz, boca y mentón y debe ser quirúrgica o de tres pliegues. Esto quiere decir que las mascarillas de tela, bufandas, bandanas, mascarillas con filtro o sólo escudos faciales no están permitidos en los vuelos”.



Por su parte, el subgerente de Comunicaciones y Servicio al Cliente de Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia, entregó algunas cifras: “En el inicio del Plan Fronteras Protegidas observamos una operación fluida de los vuelos internacionales que hoy han salido y llegado a país. Donde se observa un crecimiento mayor es en los nacionales, que operan a un 60% de las cifras registradas en 2019, antes de la pandemia. Ahí hemos reforzado nuestros 48 asistentes de servicio, además de información en nuestros canales de atención para asegurar un proceso fluido y seguro”.



PLAN FRONTERAS PROTEGIDAS



Anunciado la semana pasada por el Ministerio de Salud, este lunes 26 comenzó a funcionar el denominado “Plan Fronteras Protegidas”, cuyo fin es brindar libertad de realizar viajes internacionales a las personas que cuenten con su esquema de vacunación contra el covid-19 al día.



Ciudadanos chilenos y extranjeros residentes están desde hoy autorizados para salir del país, siempre y cuando tengan en su poder el Pase de Movilidad.



La medida excluye a los menores de edad que no cuenten con el documento de vacunación, mientras que también obliga a quienes quieran realizar viajes, a hacerlo solo por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago.



También existe un permiso excepcional para salir del país pese a no tener el Pase de Movilidad, el cual debe ser obtenido en Comisaría Virtual. Puede ser aprobado bajo cuatro causales: carácter humanitario, gestiones esenciales para la salud del viajero, gestiones fundamentales para la adecuada marcha del país y residir en el exterior.



En el caso de los ingresos al país, las autoridades notificaron que se mantendrán los requisitos como completar una declaración jurada, tener un PCR negativo con 72 horas de anticipación y someterse a un testeo, sea de PCR o de antígenos, a lo que deberá seguir un aislamiento de 10 días con un seguimiento de dos semanas, con los casos positivos siendo derivados a una residencia sanitaria.



“Para aquellas personas con Pase de Movilidad habilitado al momento del ingreso al país, el aislamiento de 10 días será en el domicilio declarado y será con todos los cohabitantes de esta vivienda, es decir, nadie puede salir ni entrar de esa vivienda”, dijo la semana pasada la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.