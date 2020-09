Ministra Schmidt y rechazo a Escazú: “El problema es la forma en que quedó redactado”

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se refirió a la negativa del Gobierno de adherir al Acuerdo de Escazú, pese a que fue el mismo Presidente Sebastián Piñera quien lo impulsó en su gestión pasada, afirmando que “el problema es la forma en que quedó redactado”.



“El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó”, afirmó la secretaria de Estado.



“Apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile que establece que la firma de cualquier tratado internacional es de facultad exclusiva del Presidente de la República, quien por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país”, agregó.



ALLAMAND: “NO ESTÁN NI SIQUIERA LOS 11 NECESARIOS”



A su vez, el canciller Andrés Allamand indicó que “hasta ahora no se completan ni siquiera los 11 países necesarios para que el tratado entre en vigor. En distintos países como México, Perú, Colombia o la propia Argentina se está realizando también un análisis muy a fondo del tratado”.