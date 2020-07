Ministro Alvarado: “El resultado está escrito; hubiera querido un debate más reflexivo”

“El resultado de esta votación ya está escrito. Lo dicen los medios de comunicación, las redes sociales y lo que hemos escuchado acá en el debate en el Senado. No vamos a tener sorpresas en ese sentido, pero hubiera querido, nos hubiera gustado que el debate hubiese sido mucho más profundo, mucho más reflexivo”.



Con esas palabras, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, se dirigió a la Sala del Senado, a nombre del Ejecutivo, en el debate del proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP para dar cuenta de la postura del Gobierno.



Y asumiendo que parlamentarios de la propia coalición oficialista, Chile Vamos, se han inclinado a respaldar la iniciativa opositora, Alvarado admitió que el controvertido proyecto será aprobado, más aún después que a primera hora de la tarde fallara el intento de La Moneda de imponer un quórum de 2/3 para la votación de hoy. Por 29 votos a favor y 14 en contra, se mantuvo el quórum de 3/5, que hace necesarios 26 sufragios en la Cámara Alta para convertir a la iniciativa en ley.



En su discurso, defendió a La Moneda de las críticas parlamentarias que apuntan a insuficientes medidas de apoyo económico del Gobierno a la ciudadanía para paliar los efectos de la pandemia.



“Que el Gobierno ha sido indiferente a la realidad de las personas no se ajusta a la realidad. Decir que este Gobierno ha llegado tarde, que no ha tenido sensibilidad con las necesidades de la ciudadanía, eso no es así”, señaló el secretario de Estado.



Luego, aseguró que “esta iniciativa afecta profundamente el derecho a la seguridad social. La medida afecta a las pensiones futuras de quienes realicen su retiro. Es contradictorio este proyecto con lo que se discute en este Parlamento y que dice relación una reforma más integral al sistema de pensiones. Ese es a nuestro juicio para encontrar un punto de encuentro para buscar mejores pensiones”.



Por último, reiteró que “el Gobierno no ha sido indiferente a las personas, ha estado preocupado de las familias que lo están pasando mal, y están a la vista los proyectos que este propio Congreso ha aprobado… Lo de hoy no es la mejor forma de legislar”.