Ministro Briones explica propuesta de reajuste de salario mínimo

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó que para la propuesta de reajuste del salario mínimo del Gobierno para el período entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, se considerará una variación nominal de 0,4% y de 0% real, por lo que quedará en $322.000.



Respecto a la propuesta, criticada por parlamentarios de oposición, el secretario de Estado explicó que es el reflejo de varios factores, como la caída de la actividad económica, situación que se equivalente a la que existía en el país hace tres años, cuando el salario mínimo era de $291.426.



Briones destacó el Ingreso Mínimo Garantizado, iniciativa que impulsó el Gobierno para ayudar a combatir la pandemia de Covid-19 en el país, donde trabajadores con ingresos entre $301.000 y $384.363 pudieron optar a un aporte estatal máximo de $59.200.



Es por eso que, explicó, por cada $1.000 que sube el salario mínimo, el trabajador o trabajadora percibiría un incremento por tan solo $90, esto debido a que a medida que sube su ingreso va perdiendo parte del subsidio estatal.



“Entonces, en estos momentos de gran crisis, en lugar de subirle el costo de contratación al comerciante, al dueño de un restorán, a la pyme, queremos que lo asuma el Estado a través de este subsidio del ingreso mínimo garantizado”, aseguró Briones.



“Para nosotros como Ministerio de Hacienda no habría nada más cómodo que subir el salario mínimo $10 mil o $20 mil, porque nos ahorraríamos el subsidio por Ingreso Mínimo Garantizado”, añadió, advirtiendo que si bien la propuesta de reajuste de salario mínimo la hace el Ejecutivo, ese valor lo pagan los empleadores.



“Todos comprendemos que si la pone el empleador hay más chances de que no pueda contratar a esa persona, no pueda contratar a nuevas personas o incluso no sea capaz de mantener sus empleados”, sentenció Briones.