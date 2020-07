Ministro de Salud condena la violencia: puede conducir a retrocesos en manejo de la pandemia

Una abierta condena a los hechos de violencia registrados la noche de este martes en la Región Metropolitana hizo este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris. Aseguró que estos “favorecen la diseminación viral, rompen la cadena de trazabilidad y rompen la cadena de atención”.



“La violencia y los desórdenes son inmorales desde mi punto de vista y en la situación actual, además, agravan los problemas de salud, debilitan la capacidad de respuesta de la sociedad y, obviamente, aumentan el desafío de combatir la pandemia”, remarcó.



El secretario de Estado insistió en que los desórdenes públicos se contradicen con el despliegue que está realizando el personal de salud frente a la crisis por el Covid-19. “Esto se contrapone con el esfuerzo que hace el personal sanitario, que muchas veces pone en peligro su vida justamente para salvar a los pacientes enfermos. Esto se contrapone con los más de 9 millones de personas que están confinadas y que están cumpliendo la cuarentena”, aseguró.



Paris dijo reconocer el derecho a manifestarse “pacíficamente, por los medios que corresponde” y añadió que “el vandalismo, la destrucción, el no cumplimiento de las normas sanitarias, nos va a conducir probablemente a retrocesos graves en el manejo de la pandemia”.



Consultado por las palabras del titular del Interior, Gonzalo Blumel, quien llamó a todos los sectores políticos a condenar la violencia, Paris coincidió con él. “Llamo a toda la población, a todos los habitantes del país, ya sean chilenos o extranjeros, a condenar la violencia. Creo que la violencia no conduce a nada. ‘Solo el amor es fecundo, el odio nada engendra’ decía don Arturo Alessandri”, destacó.



“Tenemos que retomar temas que la historia nos ha enseñado. Tenemos una historia de gloria y una historia de derrotas, de dolores y de llantos. Yo creo que en este momento, en que estamos luchando todos en contra de una pandemia, no podemos tolerar estas actitudes”, agregó.



“Sería muy positivo para la sociedad que en este caso condenáramos unánimemente la violencia, no solamente pensando en la salud, sino que pensando también en el funcionamiento del país”, concluyó.