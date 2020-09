Ministro de Salud respondió a críticas por el plan “Fondéate en tu casa”

“En el imperio romano el mensajero era castigado, recibía la muerte. Yo no soy mensajero, somos un grupo muy trabajador, diría yo, que toma todas las decisiones en conjunto. Eso no se apega a la realidad”.

Con estas palabras, el ministro de Salud, Enrique Paris, desestimó las críticas hacia su labor, específicamente aquellas que lo catalogan como un “mensajero” entre las decisiones políticas del segundo piso de La Moneda y las sanitarias, tras los sucesivos cambios que experimentó el plan “Fondéate en tu casa” para las Fiestas Patrias.

“Es una mesa que se reúne dos veces por semana, lo he dicho ya cientos de veces. Son más de 14 o 15 personas, de hecho, hoy estuvimos reunidos”, agregó.

“Yo ya a reconocí que sí se cometieron errores, nosotros como gobierno planteamos una política nueva, una política cercana a la gente y cercana a las autoridades que tienen, absolutamente, el derecho a discrepar y que ante esas discrepancias, ante las opiniones de las personas comunes y corrientes que manifestaron reparos, nosotros hicimos un cambio en algunos criterios”, planteó Paris.

“No me avergüenzo ni me han doblado la mano, ni me siento menoscabado por aceptar las sugerencias lógicas de la gente, del pueblo de Chile. Por lo tanto, no creo que yo sea un mensajero de decisiones que toman otros. Yo participo permanentemente y todos los días en la toma de esas decisiones”, sentenció el titular del Minsal.