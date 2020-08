Ministro Figueroa: “Las clases presenciales son irreemplazables”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reiteró la postura del Gobierno de concretar la reapertura de los colegios en comunas donde las condiciones sanitarias lo permitan, específicamente aquellas que pasen a la Fase 4 del plan Paso a Paso.

“Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, el retorno a clases se sostiene sobre la base de tres pilares fundamentales: la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad. En ese contexto, los lugares donde se puede volver a abrir las escuelas tienen que ser aquellos donde se den las condiciones sanitarias para eso”, remarcó.



Figueroa expresó que “las clases presenciales son irreemplazables y en ese sentido en la medida que se den las condiciones sanitarias que lo permitan es importante que los alumnos que puedan vuelvan a reencontrarse en ese espacio”.



Ante la negativa del Colegio de Profesores y de algunos municipios -sostenedores de establecimientos del sistema público- de volver a las aulas por los riesgos sanitarios que implica, el ministro rebatió, señalando que “falta un semestre completo para el término del año escolar. Y en ese sentido tenemos que tener muy claro que las condiciones sanitarias se van a ir dando de manera diversa en todo el territorio nacional y no corresponde hoy día anticiparse a un cierre sabiendo que esas condiciones van evolucionando”.



“En el caso de la Región Metropolitana es evidente que debemos ir esperando cómo evoluciona la pandemia y cómo se avanza en la lógica del ‘Paso a Paso’ del Ministerio de Salud. Y, por lo tanto, en la medida que las comunas de la región van avanzando en los pasos siguientes de desconfinamiento, habrá que ver entonces si ahí se dan las condiciones para poder abrir las escuelas”, añadió.



AGUILAR: “ES RIESGOSO E IRRESPONSABLE”



A su vez, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que el magisterio no considera oportuno pensar en un retorno a las aulas en este momento.



“Es riesgoso e irresponsable que el Gobierno fuerce el retorno a clases en circunstancias que claramente no están para eso. Queremos crear conciencia respecto al riesgo que conlleva regresar a las clases presenciales”, apuntó en CNN.



“Los colegios son lugares de alto riesgo de contagio. Aunque el Gobierno diga que los niños no son vectores del virus, sí lo son”, sostuvo.