Ministro Paris acusó mal uso de mascarilla en “algunas reuniones políticas”

El ministro de Salud, Enrique Paris, reiteró la necesidad de mantener las medidas de autocuidado debido al contagio de Covid-19 que sufrió el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.



Después de suspender su participación en una entrevista la noche del martes por presentar síntomas como tos y fiebre, Boric informó este miércoles que arrojó positivo en su examen PCR, por lo que el resto de candidatos debió iniciar una cuarentena preventiva tras haber participado en un debate con el diputado frenteamplista.



Al respecto, Paris señaló durante el balance de la pandemia de este jueves que “a raíz de lo ampliamente difundido sobre el test PCR positivo de un candidato a la presidencia, tenemos que reforzar la necesidad de entender que seguimos en pandemia. No ha pasado la pandemia”.



El secretario de Estado acusó que “algo tan simple como el uso correcto de la mascarilla, que no hemos visto que se use correctamente en algunas manifestaciones, en algunas reuniones políticas e incluso en algunos foros”.



“La mascarilla debe mantenerse siempre y nosotros siempre usamos la mascarilla, incluso dentro del Ministerio de Salud usamos la mascarilla. Es fundamental, ya que el uso de la mascarilla marca diferencia significativa con la posibilidad de contagiarse”, recalcó.



Remarcó que se considera contacto estrecho a quienes interactuaron “dos días antes y hasta 10 días después del inicio de los síntomas del caso confirmado”.



En esa línea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, complementó que “también es catalogado como contacto estrecho una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático entre dos días antes y 10 días después de la toma de la muestra”.



“Una persona catalogada como contacto estrecho y que tiene su esquema completo de vacunación, tiene que cumplir siete días de cuarentena considerando el día uno el último día del contacto. Los contactos estrechos que no tienen su esquema de vacunación deberán cumplir 10 días de cuarentena”, añadió.



Consultada por un eventual sumario sanitario a Boric, Daza respondió que “tenemos que esperar que la Seremi de Salud termine la investigación epidemiológica que comenzó en el día de ayer (miércoles)”.



“Hoy día (jueves) durante la tarde probablemente nos va a dar mayor información con respecto al candidato a la presidencia”, agregó la subsecretaria, advirtiendo que “si hay antecedentes de no cumplir con las normas sanitarias de acuerdo a la normativa, se podría aplicar un sumario”.