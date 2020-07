Ministro Paris y paso a Transición en la RM: “Me gustaría un emparejamiento de la cancha”

El ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó que este miércoles podría anunciarse el permiso para que los adultos mayores de 75 años puedan “dar un paseo” en período de cuarentena.



“Lo que sí es muy probable, porque yo lo anuncié ayer, es que sí se dé un poco más de movilidad a los adultos mayores de 75 años, porque creo que ellos necesitan hacer un poco de ejercicio, aunque sea media hora al día. Eso es lo más seguro que puedo adelantar”, aseguró en conversación con Radio ADN.



El secretario de Estado afirmó que durante la mañana de esta jornada se analizará y decidirá si algunas zonas de la Región Metropolitana pasarán a la etapa de Transición del plan Paso a Paso. Insistió en que todavía no existe una homogenización entre las distintas comunas del Gran Santiago.



“Para ser sincero, a mí me gustaría que hubiese un emparejamiento de la cancha y que todas las comunas del Gran Santiago o la mayoría de las comunas pudieran pasar a la transición (…) Nosotros vamos a analizar hoy día justamente las comunas que están con índices buenos para tratar de congeniar, por decir algo, y tratar de que salgan la mayoría de las comunas o la mayoría de la región en conjunto, pero eso lo decide un grupo de personas”, argumentó.



TRAZABILIDAD Y EXÁMENES



El secretario de Estado también abordó las críticas al manejo de la trazabilidad por parte de su antecesor en el cargo, Jaime Mañalich.



“Yo mismo he reconocido que la estrategia de Jaime Mañalich fue muy exitosa en el testear y en tratar la última línea, hospitalizados, donde nosotros tenemos un éxito enorme. Y obviamente, y lo reconocemos, que faltó énfasis en la trazabilidad y en el aislamiento, cosa que hemos corregido absolutamente”, comentó.



Paris destacó que actualmente la mayoría de las regiones cuenta con índices de trazabilidad superiores al 80%. “Arica y Parinacota 90%, Tarapacá 91%, Magallanes 100%, Aysén 100%, Los Ríos 100%, Araucanía 100%. Hay algunas que están más bajas como Valparaíso con 67% y Antofagasta con 79%, pero todas las otras están sobre el 80%”, detalló.



“Reconozco que probablemente no se hizo un énfasis en eso, pero nos hemos recuperado. Se destinaron 7 mil millones de pesos a la atención primaria para reforzar la trazabilidad”, añadió.



Con respecto a la baja en los casos positivos y cómo esto iría de la mano con el descenso en la cantidad de los exámenes de PCR, Paris adelantó que “hoy día vamos a anunciar 12.800 exámenes con una tasa de positividad de 14% y con 1.700 casos, un poquito más que ayer”.



“Yo a veces llamo antes de las 7 de la mañana a algunos directores, seremis de servicio, para insistirles en el tema de que hagan más exámenes, me he preocupado mucho de eso. Cuanto más exámenes se hacen más casos se encuentran (…) pero la gente también está concurriendo menos, tiene menos sintomatología, ha bajado el número de pacientes positivos y, por eso, hemos tenido que ir a buscar a la gente prácticamente a domicilio o cerca de su domicilio”, planteó.



FIESTAS PATRIAS Y ELECCIONES



Consultado sobre la posibilidad de que las próximas etapas del plan Paso a Paso coincidan con las Fiestas Patrias y el plebiscito agendado para el 25 de octubre, Paris reiteró el carácter consultivo del Ministerio de Salud e insistió en que no le corresponde a su cartera tomar decisiones al respecto.



“Con respecto al plebiscito nosotros hemos ofrecido al Servel toda la colaboración en el sentido de que vamos a ayudar a hacer los protocolos que permitan mantener los criterios sanitarios. Y obviamente que la subsecretaría de Salud Pública, a través de un representante va, a estar presente en ese grupo de trabajo para tomar las mejores medidas posibles, porque además van a haber manifestaciones, reuniones antes y, obviamente, hacer campaña intensa para que en esas manifestaciones se mantenga el distanciamiento social”, dijo.



“Con las Fiesta Patrias, por lo menos en Santiago, yo escuché que el alcalde no va a permitir que se hagan las fondas. Yo creo que ese ese un tema que van a tener que manejar los alcaldes con el Ministerio del Interior y me imagino que eso se zanjará dependiendo de las cifras que tengamos, pero yo creo que esa es una situación donde la cantidad de personas que pueden contagiar es enorme”, alertó.



“Yo sería bastante prudente y también en ese punto estoy de acuerdo con el alcalde de Santiago, que no es conveniente abrir las fondas y que la gente se junte. Además, con la ingesta de alcohol se pierde todo el distanciamiento físico, pueden dejar de usar la mascarilla si están bebiendo y comiendo a cada rato o fumando. Yo encuentro bien peligroso que se permita ese tipo de fiestas masivas porque aumenta evidentemente la tasa de contagios”, analizó.



Finalmente, Paris recalcó que el manejo de la pandemia debe realizarse en conjunto y señaló que “el Ministerio de Salud no puede hacer todo ni puede tener todas las respuestas, porque no corresponde además. Cada ministerio tiene su ámbito de trabajo, de responsabilidad y de poder”.



“Yo no creo que sea el Ministerio de Salud el único que tenga que estar dando explicaciones y manejando la pandemia. Todos los ministerios, todos, todos tienen que colaborar”, sostuvo.