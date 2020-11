Ministro Pérez adelanta que no presentará cuestión previa en debate de la acusación: “Directo al fondo”

A su llegada al Congreso para enfrentar la acusación constitucional en su contra, el ministro del Interior, Víctor Pérez, adelantó que no presentará la cuestión previa para que el libelo se declare como no presentado por no reunir los requisitos.



“No se va a deducir la cuestión previa, directo al fondo”, dijo el titular de Interior a su llegada a la Cámara de Diputados, poco después de las 9:30 horas. Llegó en compañía del vocero Jaime Bellolio, pero se espera la llegada de otros secretarios de Estado.



El ministro se manifestó “muy tranquilo, lo he dicho desde el primer momento que se formuló la acusación, para mí es una oportunidad para demostrar que actúo claramente dentro de los ámbitos de la ley y la Constitución y por lo tanto usaré la tribuna de la Cámara de Diputados para expresar mi defensa y todas mis opiniones al respecto”.



El abogado defensor Gabriel Zaliasnik indicó que la acusación “es profundamente injusta y espero hacer valer los argumentos en la Sala, espero que haya disposición a escuchar los argumentos”.



De ser aprobada la acusación en la Cámara y el Senado, Pérez se convertirá en el primer ministro del Interior en ser destituido del cargo desde el retorno a la democracia. El 11 de enero pasado se aprobó el libelo contra Andrés Chadwick cuando ya no estaba en la cartera.



El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales, y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado respecto del accionar de Carabineros de Chile.



Este último punto se incluyó por el caso del adolescente que cayó al río Mapocho, presuntamente empujado por un carabinero que se encuentra en prisión preventiva.



El jueves pasado, la comisión que revisó la acusación constitucional contra Pérez la aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra. Esta votación, en todo caso, no es vinculante con la de este martes, donde se requieren 78 votos para que el proceso siga su curso en el Senado, donde de aprobarse, el jefe de gabinete quedaría suspendido y no podría ocupar cargos públicos por el plazo de cinco años.



La acusación contra Pérez fue presentada el 8 de octubre pasado por los diputados Camila Rojas (Comunes), Gabriel Ascencio (DC), Víctor Torres (DC), Gabriel Boric (PCS), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Tomás Hirsch(IND), Rodrigo González (PPD), Pamela Jiles (PH), Jaime Naranjo y Luis Rocafull (PS), René Saffirio (IND) y Alejandra Sepúlveda (FRSV).