Ministro Pérez y paro de camioneros: “El Gobierno actuó apegado a la ley”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, remarcó que el Gobierno actuó “correctamente y apegado a la ley” durante el paro de camioneros –que culminó en esta jornada- refiriéndose a la acusación constitucional que prepara la bancada de diputados DC en su contra por no haber invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado contra el gremio de los transportistas por los cortes de rutas que hubo durante la semana que duró la paralización.



Según dijo el secretario de Estado en La Moneda, “si esto hubiera significado desabastecimiento efectivo y real, si hubiera significado violencia en la ruta, destrucción de la propiedad pública y privada, nosotros la habríamos aplicado (la Ley de Seguridad Interior), como siempre lo dijimos”.



“Pero preferimos el diálogo -añadió- y creo que ese diálogo fue constructivo y hoy el país está con sus carreteras absolutamente despejadas”.



En cuanto a la acción que llevarán a cabo los parlamentarios DC, explicó que “los diputados tienen facultades que determina nuestra Constitución y no seré yo quien las vaya a cuestionar. Lo que sí haremos es demostrar que el Gobierno actuó correctamente, apegado a la ley, y que nuestro interés y nuestra actitud fue resolver los problemas. Por lo tanto, las incomodidades que pudieron haberse producido son mucho menores que las que se hubieran producido si se alargaba el conflicto”.



Según el jefe de gabinete, “los temas de desabastecimiento fueron incertidumbres, temas puntuales, por lo que creemos que se resolvió la situación dentro del diálogo y sin hechos de violencia (…) La seguridad del Estado no se pone en riesgo en incertidumbre, por cosas que solo están en el imaginario de las personas. El Gobierno tiene que ser responsable. Creo que los chilenos tuvieron incomodidades, incertidumbres e hicimos un esfuerzo para que el paro se terminara”.



Sobre el acuerdo alcanzado con los gremios de camioneros, indicó que “nos hemos comprometido a reiterar las urgencias a los proyectos de ley que les dan instrumentos a la autoridad para combatir de mejor forma la delincuencia. Por ejemplo, la ley de Inteligencia, que es absolutamente indispensable para combatir el terrorismo, a las bandas criminales y creemos que en el Parlamento existe suficiente masa crítica para apoyarla”.



“También -agregó- la ley que le otorga facultades a las Fuerzas Armadas sin necesidad de tener estado de excepción para proteger la infraestructura crítica en tiempos de desórdenes, en temas de agua potable, de electricidad, de gas y otros”.



Otro compromiso adquirido apunta a un programa de protección a las víctimas, citando el caso de Juan Barrios, “quien estaba descansando en su camión cuando fue atacado por terroristas, falleciendo a raíz de las quemaduras que le provocaron. Debemos impedir que situaciones como esa sucedan, pero si ocurren, la familia debe tener una ayuda del Estado para poder mantenerse. Por lo tanto, vamos a perfeccionar todos los programas de apoyo tanto de Corfo, del BancoEstado y particularmente de Sercotec para poder contribuir en ese apoyo”.



Pérez admitió que en el Gobierno pensaron “que esto pudo haber terminado el domingo, pero las negociaciones, los conflictos están siempre cruzados por las disputas al interior de las organizaciones y por la intención poder lograr algo más, pero el Gobierno va a trabajar intensamente por la tranquilidad de todos”.



Respecto de las declaraciones de José Villagrán, presidente de Fedesur, quien advirtió que su gremio estaría “en estado de alerta”, el secretario de Estado señaló que “no es necesario que nadie quede en estado de alerta porque el Gobierno va a cumplir con su palabra. Queremos garantizarles a los dirigentes de los camioneros que nosotros vamos a cumplir”.



Por último, se refirió a una eventual rebaja de peajes en carreteras que se intentará lograr.



“Este es un convenio que se realiza con las autopistas concesionarias. La idea es generar a lo largo del país no solamente rebaja de tarifas, sino que un sistema que no obligue a la persona bajarse y pagar. Tenemos un contrato con las concesionarias y ese contrato tiene derechos y obligaciones tanto para ellas como para nosotros. En ese marco, las tarifas han bajado sustancialmente en el último tiempo y hay una voluntad de avanzar en eso”, comentó.