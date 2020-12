Ministro Walker anuncia bono para 600 agricultores pequeños y medianos

Ante la emergencia agrícola decretada el lunes por escasez hídrica a las comunas de Curacaví y María Pinto, el Ministerio de Agricultura bonificará a usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de la zona con un aporte de $500 mil para cultivos de más de 1,5 hectáreas y $250 mil para quienes tengan menos de una hectárea y media. Además de $330 mil para 300 agricultores “no Indap” perjudicados.



El ministro Antonio Walker dijo que “hoy día venimos a anunciar un bono para 600 agricultores, pequeños y medianos, para ayudar un poquito a salir de esta grave situación. Sabemos que esto no soluciona el tema, pero no vamos a dejar a nadie solo. Estuvimos el viernes, hoy día domingo estamos aquí en terreno, y decirles que hoy día empieza un plan de ayuda para agricultores que lo pueden perder todo”.



Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví, hizo un llamado a atender de forma urgente las necesidades de sus agricultores. “Muchos pequeños agricultores trabajan con créditos y cuyos pagos están asociados a las cosechas. Si no hay cosechas obviamente no van a tener los ingresos para poder responder. Por lo tanto, necesitamos también ayuda y flexibilidad en ese sentido”, dijo.



“Vemos todos los días como nuestros agricultores pierden sus cultivos. Cada día que pasa se van perdiendo más cultivos, por lo tanto, este catastro es un catastro que va cambiando día a día en términos de los daños que se están generando”, aseguró el jefe comunal.



La alcaldesa de otra de las comunas más afectadas por la emergencia agrícola, María Pinto, Jessica Mualim, manifestó que “quiero agradecer a todos los grandes agricultores que abrieron las puertas de sus campos y entregaron su agua (…) hay una solidaridad mágica en la comuna, pero los daños son irreversibles”.