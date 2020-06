Minsal abrirá bases de datos a toda la comunidad científica para aclarar muertes atribuibles a Covid-19

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se pondrán a disposición de “toda la comunidad científica” las bases de datos respecto a los fallecidos, día por día, durante los últimos cinco años en el país.



Este fue el resultado de la conversación que el secretario de Estado sostuvo con Eduardo Engel, director de Espacio Público, centro de estudios que este jueves publicó un informe indicando que entre el 2 de abril y el 27 de mayo “el número de fallecimientos que pueden atribuirse directa o indirectamente a la pandemia es de 1.537, una cifra mucho mayor que los 825 reportados”.



“Efectivamente tuvimos una conversación muy seria y prolongada, le agradezco mucho el tiempo a don Eduardo Engel. Anoche cuando terminó sus actividades académicas, él me explicó latamente la metodología que habían usado para este estudio y que a mí me parece, después de la explicación que él me señaló, es una metodología válida”, remarcó Mañalich.

El titular de Salud este jueves había desestimado el excedente de 712 fallecidos indicando que “no veo manera de que eso ocurra, evidentemente no existe un número así (de muertes) que puedan registrarse como asociadas a Covid”.



Tomando la explicación de Engel, el ministro aseguró en esta jornada que este excedente se debería a dos causas.

“La primera es que efectivamente haya un subreporte de fallecidos atribuidos a Covid. Y lo segundo que señala, que me produjo una preocupación intensísima, porque está reportado ya en otros países del mundo, es que haya personas que él denomina ‘indirectamente atribuibles a Covid’, que son personas que han fallecido por una enfermedad crónica, aguda, no vinculada a Covid, que no habrían recibido atención adecuada o la habrían recibido tardíamente, producto de que no quisieron o pudieron llegar a un centro de salud, abandonaron un control de una enfermedad crónica, de mal pronóstico”, argumentó Mañalich.



Con el fin de “aclarar esta situación a la brevedad” es que se tomó la decisión de abrir las bases de datos a la comunidad científica.



“Lo que vamos a hacer es entregar todas las bases de datos a la comunidad científica respecto a fallecidos día por día durante los últimos cinco años, agrupados por grandes clasificaciones de CIE-10 (la clasificación de internacional de enfermedades en su versión 10) para que no solo Espacio Público, sino que cualquier investigador, pueda aclarar si existe realmente este exceso de fallecidos, cuál es la causa o a qué se puede atribuir”, precisó el ministro.



“Tenemos que hacer un esfuerzo tremendo con el Registro Civil para lograr esta información porque normalmente el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) se demora mucho tiempo en reprocesar hacia atrás esta información”, agregó.



“La posibilidad, dado que se nos está acumulando la lista de espera, es que las personas están teniendo dificultades o no teniendo la voluntad de resolver problemas no vinculados a Covid, que eso se manifieste -como ya se ha señalado en otros países- en exceso de mortalidad producto de enfermedades no Covid es algo de la conversación con don Eduardo, que anoche me generó una enorme preocupación”, destacó.