Minsal prepara aumento de camas UCI en la zona norte tras alza en contagios

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este martes a la compleja situación epidemiológica que están atravesando regiones del norte del país, por la pandemia del Covid-19, anunciando medidas para combatir la alta ocupación hospitalaria producida por el aumento de casos.



El secretario de Estado manifestó, en el marco de su visita para informar de las primeras vacunaciones contra el coronavirus en Tarapacá, que en este momento “la Región de Tarapacá más bien, tiene la positividad de PCR más alta de todo Chile”, dada la aparición de 226 casos nuevos, su mayor marca en 161 días.



Por tal motivo, y por el aumento exponencial de la ocupación de las camas UCI, que llegó al 100% en la última jornada, Paris señaló que ya se encuentra decidido, previa consulta con el subsecretario del Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, un aumento en la dotación de camas para enfrentar mejor el escenario epidemiológico.



“Con respecto a la UCI, lo conversé antes de venir al hospital con el director de servicio, el seremi, y el doctor Roberto Gálvez, jefe UCI del hospital regional, ya debe estar informado, vamos a abrir más camas a la brevedad posible”, indicó Paris, quien agregó que “también se va a enviar personal de apoyo para fortalecer el trabajo de esta unidad que, a pesar de que está llena, se ha portado de forma extraordinariamente eficiente, es una de las unidades que tiene la más baja letalidad en Chile”.



No obstante, la Región de Tarapacá no sería la única zona del norte complicada con el avance del Covid-19, ya que Paris también se refirió al actual panorama de la Región de Antofagasta, que hoy sumó 120 nuevos contagios.



“También está con una ocupación alta, pero ahí afortunadamente tenemos cerca el hospital de Calama, el hospital antiguo de Antofagasta y si es necesario también haremos traslados. He estado en Calama viendo la situación, a Antofagasta en este último tiempo no he ido, pero estamos implementando la misma estrategia”, agregó el ministro.