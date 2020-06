Minsal responde carta de expertos: “Nadie puede decir que no nos hemos dedicado”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió este domingo a los cuestionamientos de un grupo de más de 40 expertos. Pidió que las "propuestas se hagan de forma constructiva". "Nosotros estamos trabajando diariamente, durante las 24 horas del día, y no me refiero a un ministro y dos subsecretarios. Me refiero a 360 mil personas que están trabajando en cada uno de los establecimientos de salud del país", señaló.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, fue el encargado de responder a los cuestionamientos de un grupo de más de 40 expertos que, a través de una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, solicitó al Gobierno un cambio de estrategia para “evitar en Chile una catástrofe nacional por la propagación del Covid-19”.



“En cuanto a la carta enviada, nosotros hemos realizado distintas actividades dentro de nuestro plan. Teníamos que aumentar nuestra capacidad de testeo, nadie puede decir que no nos hemos dedicado a eso. En nuestro plan nosotros teníamos la realidad de poder aumentar nuestra capacidad hospitalaria, nadie puede decir que no hemos aumentado nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo, nuestra capacidad de camas hospitalarias”, aseguró el subsecretario.



“Se ha propuesto la medida de aislamiento, nosotros lanzamos las residencias sanitarias hace muchas semanas atrás. Nadie puede decir que no hemos estado realizando un trabajo de trazabilidad y aislamiento”, prosiguió la autoridad.



Frente a los cuestionamientos, Zuñiga pidió que las “propuestas se hagan de forma constructiva”. “Nosotros estamos trabajando diariamente, durante las 24 horas del día, y no me refiero a un ministro y dos subsecretarios. Me refiero a 360 mil personas que están trabajando en cada uno de los establecimientos de salud del país”, señaló.



“Hago un llamado a poder colaborar con eso, a poder colaborar con nuevas ideas para poder ir evaluándolas. Nosotros tenemos un comité asesor de expertos, con las mejores personas de nuestro país, para poder enfrentar de buena forma desde el punto de epidemiología. Y además tenemos un segundo consejo asesor clínico asistencial, donde están los mejores intensivistas de nuestro país. Y de acuerdo a esas propuestas, nosotros vamos a evaluando e implementando cada una de ellas según lo que es mejor para la ciudadanía”, completó.